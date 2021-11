Panel del 6 de enero cita a Alex Jones y Roger Stone

WASHINGTON (AP) — La comisión que investiga el asalto al Capitolio federal del 6 de enero emitió el lunes citaciones a otros cinco individuos, incluyendo al aliado del expresidente Donald Trump, Roger Stone, y al difusor de teorías de conspiración Panel del 6 de enero cita a Alex Jones y Roger StoneAlex Jones, mientras los legisladores se adentran en la indagatoria de las marchas que precedieron a la insurrección.

Las citaciones incluyen la demanda de documentos y testimonio de parte de Stone y Jones, así como de tres personas acusadas de organizar y promover dos marchas que se llevaron a cabo el 6 de enero.

"La Comisión Selecta busca información sobre las protestas y la marcha subsecuente al Capitolio que se tornó en una violenta turba que atacó el Capitolio y amenazó a nuestra democracia", dijo el representante Bennie Thompson, presidente del panel. "Necesitamos saber quién organizó, planeó, financió y recibió fondos relacionados con esos eventos, así como qué comunicación tuvieron los organizadores con funcionarios de la Casa Blanca y el Congreso".

Como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre Rusia, Stone fue declarado culpable de mentirle al Congreso acerca de sus intentos de recabar información interna sobre los emails de demócratas que hackearon los rusos y que fueron publicados en WikiLeaks de cara a los comicios presidenciales de 2016. Posteriormente, Trump le otorgó un indulto.

La citación de la Cámara de Representantes destaca que Stone habló en marchas un día antes de la insurrección en el Capitolio y utilizó a miembros del grupo de extrema derecha The Oath Keepers, como guardias de seguridad personal durante su estancia en Washington.

En un comunicado, Stone dijo que aún no había visto los detalles de la citación, pero señaló que cualquier acusación de su participación ese día es "categóricamente falsa".

"He dicho una y otra vez que no tuve conocimiento previo de los eventos que ocurrieron ese día en el Capitolio", declaró. "Una vez que se me entregue la citación y que mi abogado revise las solicitudes, tomaré la determinación sobre cómo procederé".

La comisión de la Cámara de Representantes también quiere escuchar el testimonio de Jones, pues Thompson señala que el presentador y difusor de teorías de conspiración ayudó a organizar la marcha del 6 de enero en el parque Ellipse antes de la insurrección. La carta firmada por Thompson asegura que Jones promovió en reiteradas ocasiones las afirmaciones de Trump de un fraude electoral, instó a su audiencia a participar en la protesta en Washington y marchó desde el Ellipse hacia el Capitolio.

Un abogado que ha representado a Jones anteriormente no respondió de momento a una solicitud de comentarios.