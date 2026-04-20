Papa aboga por un mundo mejor

Muxima, Angola.- El papa volvió a lanzar un nuevo llamamiento para ser "constructores de justicia y portadores de paz" y exclamó: "¡Es el amor el que debe triunfar, no la guerra!", en su discurso del rezo del rosario en el santuario de Mama Muxima, en Angola, donde se trasladó en la segunda jornada de su visita al país.

"La Virgen nos pide que nos dejemos transformar por los sentimientos de su corazón, para ser como Ella constructores de justicia y portadores de paz", dijo el papa ante los 30,000 fieles que llegaron a este santuario. Muchos de ellos, y los miles de scouts voluntarios, tuvieron que acampar durante días para garantizarse un lugar.

Desde 1833, tras una supuesta aparición mariana, Muxima, que quiere decir ´corazón´ en el idioma local, es el lugar de peregrinación más importante de Angola y cada año recibe más de un millón de fieles, según las autoridades del país.

En este santuario, al que llegan también peregrinos de otros países vecinos, el pontífice afirmó que a los fieles se les confía un gran proyecto: "El de construir un mundo mejor, acogedor, donde ya no haya guerras, ni injusticias, ni miseria, ni deshonestidad, y donde los principios del Evangelio inspiren y moldeen cada vez más los corazones, las estructuras y los programas, para el bien de todos".

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"¡Es el amor el que debe triunfar, no la guerra! Esto nos enseña el corazón de María, el corazón de la Madre de todos. Salgamos, pues, de este santuario como ´ángeles-mensajeros´ de vida", agregó.

Explicó en su alocución que en este santuario, "durante siglos, muchos hombres y mujeres han rezado, en momentos de alegría y también en circunstancias tristes y muy dolorosas de la historia de este país".

Tras el rezo de rosario, pidió ante la "Madre del corazón", esforzarse "para que a nadie le falte el amor y, con él, lo necesario para vivir dignamente".