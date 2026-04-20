Papa León aborda conflicto en Camerún y llama a la paz

Se puede argumentar que el papa León XIV, el cuidadoso y reservado agustino estadounidense, encontró su voz en su épico viaje por África, arremetiendo contra el "puñado de tiranos" y las "cadenas de corrupción" que han mantenido como rehén a partes del continente durante siglos.

Pero lo cierto es que León lleva ya un tiempo predicando este tipo de mensaje, incluso en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. Solo hizo falta la andanada sin precedentes del presidente estadounidense Donald Trump y las afirmaciones del vicepresidente JD Vance sobre una supuesta superioridad teológica para que mucha gente prestara atención, especialmente los católicos estadounidenses.

"El papa León, sí, puede dar la impresión de que está interviniendo, a su manera silenciosa y con autoridad, y así es como lo perciben la prensa mundial y las redes sociales", declaró a The Associated Press el cardenal Michael Czerny, un alto funcionario del Vaticano y colaborador de León.

"Pero, en realidad, las homilías y los discursos del Santo Padre en África han sido preparados con mucha antelación, en función de la realidad africana local y de la Iglesia", añadió Czerny. "Así que, si parecen pertinentes para las guerras actuales, la controversia, esto nos recuerda a Jesús diciendo: '¡El que tenga oídos para oír, que oiga!'".

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León intentó subrayar ese punto cuando se acercó a la parte trasera del Air Pope One el 18 de abril, de camino de Camerún a Angola, y se quejó de que se había impuesto "cierta narrativa" que sugería que estaba enemistado con Trump por la guerra en Irán y que sus mensajes de paz en África iban dirigidos al presidente.

León insistió en que sus palabras sobre tiranos y la justificación religiosa de la guerra se malinterpretaron y que se refería únicamente al contexto africano y, en particular, a un conflicto separatista en el oeste de Camerún.

La delgada línea de la explicación papal

Pero León también intentaba quedar bien en ambos frentes. Sí, hablaba del conflicto separatista en una reunión por la paz en Bamenda. Sí, predicaba el mensaje evangélico de paz y fraternidad. Pero también ha estado hablando de Trump, mucho.

"Ese distanciamiento del papa León respecto de algunas interpretaciones fue, en realidad, un movimiento para desescalar una situación muy peligrosa", sostuvo Massimo Faggioli, profesor de teología en Trinity College Dublin. "Porque el Vaticano necesita que Estados Unidos restablezca algún tipo de horizonte de paz —no de orden—, sino un horizonte de paz, una esperanza de paz".

León criticó a Trump directamente antes de llegar a África. Y, en un comentario notable hace dos semanas, animó a los fieles a contactar a sus representantes en el Congreso para exigir el fin de la guerra.

El titular del encuentro del 7 de abril a las afueras de la casa de campo de León en Castel Gandolfo fue que León había calificado de "verdaderamente inaceptable" la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní.

Pero el mensaje más significativo vino después. "Invitaría a los ciudadanos de todos los países implicados a contactar a las autoridades, a los líderes políticos, a los congresistas, para pedirles, decirles, que trabajen por la paz y rechacen la guerra", expresó León.

Faggioli calificó el comentario como "la opción nuclear del Vaticano", un llamamiento directo a los votantes de Estados Unidos para que tomen postura, porque realmente temía que Trump estuviera a punto de llevar la guerra en Irán en una dirección muchísimo más catastrófica.

Lo que precedió al llamamiento sin precedentes de León

La Santa Sede nunca había recurrido a un mensaje tan directamente político por parte de un papa, ni siquiera en el punto álgido de la Crisis de los Misiles en Cuba, cuando un presidente católico —John F. Kennedy— estaba al borde de una confrontación nuclear con la Unión Soviética, señaló Faggioli.

En aquel momento, el papa Juan XXIII sí hizo un llamamiento público —su famoso discurso radiofónico del 25 de octubre de 1962— con una súplica fuerte y directa por la paz, incluida una dirigida a "quienes tienen la responsabilidad del poder" para que "hagan todo lo que esté en su mano para salvar la paz".

El papa también envió cartas privadas a Kennedy y al primer ministro soviético Nikita Jrushchov y trabajó entre bastidores por canales diplomáticos para desescalar la situación. Pero no instó a los votantes de Estados Unidos a elegir, en esencia, a qué católico escuchar: a su presidente o a su papa.

"Lo que está en juego ahora es que, en tiempos de guerra, las lealtades de los católicos se ponen a prueba de una manera particular", afirmó Faggioli. Añadió que, se resuelva como se resuelva la situación, la tensión complicará cualquier aspiración política futura de católicos que busquen cargos de alto nivel, ya sea Vance del lado republicano o el gobernador de California, Gavin Newsom, del lado demócrata, mientras un papa nacido en Estados Unidos siga en Roma.

Kathleen Sprows Cummings, directora de la Global Catholic Research Initiative en la Universidad de Notre Dame, dijo que León ha actuado de forma constante "en un plano superior", pero que los católicos estadounidenses están acostumbrados a que la Iglesia hable de moral en el contexto de la sexualidad, el género y el aborto, y resulta chocante procesar la política exterior desde una lente moral.

"Así que JD Vance puede decir que el papa debería ceñirse a la moral", comentó, "pero la guerra y la paz son cuestiones morales antiguas".

El reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del departamento de cultura del Vaticano, dijo que León continúa la tradición de los papas del pasado al predicar el mensaje evangélico de paz. Lo que ha cambiado, indicó, es cómo reaccionó Trump.

"La reacción fuerte llegó desde América", afirmó. "Fue América la que reaccionó a las palabras de León, y no al revés".

Incluso con sus comentarios directos sobre Trump, León no estaba lanzando un ataque, sostuvo Spadaro.

"Es muy peligroso imaginar que el papa está peleándose con Trump, porque eso significa rebajar al papa a un nivel de contraste, uno contra el otro, algo que Trump quizá quiera pero que el papa no tiene intención de hacer", señaló.

Nuevo papel, el mismo León, dice un funcionario del Vaticano

Spadaro añadió que, desde su posición, León no ha cambiado en absoluto respecto de cuando era conocido como Robert Prevost, el sacerdote misionero nacido en Chicago.

"Veo al Prevost que siempre he visto", dijo Spadaro. "Digamos que lo que ha cambiado es el telón de fondo, así que su estilo sereno pero muy directo contrasta de manera marcada con un escenario caótico, y por eso llama la atención".

Para bien o para mal, la increíble saga de Trump, la guerra y la geopolítica parece muy alejada del ministerio cotidiano de León con su grey en África, que ha acudido en masa para dar la bienvenida al papa estadounidense en cada parada de su gira por cuatro países.

El papa políglota les ha facilitado escuchar sus palabras, al pronunciar discursos, homilías y oraciones en los idiomas de los fieles: francés en Argelia, inglés y francés en Camerún, portugués en Angola y, a partir del martes, español en Guinea Ecuatorial.

Lucineia Francisco dejó a su familia atrás el domingo para poder ver a León en el Santuario de Mama Muxima, el destino de peregrinación más popular de Angola. Unas 30.000 personas asistieron a la oración del rosario de León.

"Mis hijos lloraban por venir, pero yo dije que no", contó Francisco. "Este es un viaje espiritual que de verdad voy a afrontar por mi cuenta".