logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa

El Pontífice insta a continuar el diálogo para una paz justa y duradera en Medio Oriente.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 06:10 p.m.
A
Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa

ROMA, Italia, octubre 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La esperanza de la apertura de un nuevo capítulo en Medio Oriente es el corazón de las palabras del Papa León en el Angelus.

En una Plaza San Pedro abarrotada por el Jubileo de la espiritualidad mariana, el Pontífice pidió a las partes insistir en este camino de diálogo para llegar a "una paz justa y duradera" y expresa cercanía tanto al pueblo palestino como al israelí, porque en estos dos años quedaron "muertes y escombros".

También habla del giro en Medio Oriente el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin: "Seguimos considerando que la fórmula de dos Estados para dos pueblos es la que puede ayudar a resolver los problemas y las relaciones entre judíos y palestinos y está perfectamente alineada con lo que siempre hemos pedido".

El cardenal habló desde Asís, donde se trasladó con ocasión de la memoria litúrgica de San Carlos Acutis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y también el Papa podría ir a Asís el 20 de noviembre, para clausurar la asamblea de los obispos italianos y visitar la ciudad de San Francisco y Santa Clara, que, siguiendo las huellas de su predecesor Jorge Bergoglio, citó con frecuencia en estos primeros meses de pontificado. Se trata de una hipótesis aún en estudio.

El papa León XIV en el Angelus habló entonces del acuerdo que dio un respiro en Medio Oriente: "El acuerdo para el inicio del proceso de paz regaló una chispa de esperanza en Tierra Santa. Animo a las partes involucradas a continuar con valentía el camino trazado hacia una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

El Pontífice recordó que "dos años de conflicto dejaron por doquier muerte y escombros, especialmente en el corazón de quienes perdieron brutalmente a sus hijos, padres, amigos, todo".

Por ello, el mensaje de cercanía, porque las heridas vividas por ambos pueblos no serán fácilmente olvidadas: "Con toda la Iglesia, estoy cerca de vuestro inmenso dolor. Hoy, especialmente a vosotros, se dirige la caricia del Señor, la certeza de que, incluso en la más negra oscuridad, El permanece siempre con nosotros. 'Dilexit te', 'te he amado'", dijo citando también el versículo del Apocalipsis que se convirtió en el título de su primera Exhortación apostólica.

"A Dios, única paz de la humanidad, le pedimos que cure todas las heridas y que ayude con su gracia a realizar lo que humanamente ahora parece imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecer la esperanza de la reconciliación", concluyó León XIV.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa
Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa

Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa

SLP

El Universal

El Pontífice insta a continuar el diálogo para una paz justa y duradera en Medio Oriente.

Trump celebra acuerdo de paz en Gaza con líderes mundiales
Trump celebra acuerdo de paz en Gaza con líderes mundiales

Trump celebra acuerdo de paz en Gaza con líderes mundiales

SLP

El Universal

Estados Unidos enfocado en reconstrucción de Gaza tras acuerdo histórico

Rusia ataca la red eléctrica de Ucrania previo al invierno
Rusia ataca la red eléctrica de Ucrania previo al invierno

Rusia ataca la red eléctrica de Ucrania previo al invierno

SLP

AP

Rusia intensifica ataques a infraestructura energética ucraniana antes del invierno. Presidente Zelenskyy denuncia terror aéreo ruso.

Choque de tranvía en Lisboa marca elecciones municipales
Choque de tranvía en Lisboa marca elecciones municipales

Choque de tranvía en Lisboa marca elecciones municipales

SLP

AP

El choque de tranvía en Lisboa influye en la contienda por la alcaldía entre Carlos Moedas y Alexandra Leitão.