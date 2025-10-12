Papa León XIV destaca esperanza en Tierra Santa

ROMA, Italia, octubre 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La esperanza de la apertura de un nuevo capítulo en Medio Oriente es el corazón de las palabras del Papa León en el Angelus.

En una Plaza San Pedro abarrotada por el Jubileo de la espiritualidad mariana, el Pontífice pidió a las partes insistir en este camino de diálogo para llegar a "una paz justa y duradera" y expresa cercanía tanto al pueblo palestino como al israelí, porque en estos dos años quedaron "muertes y escombros".

También habla del giro en Medio Oriente el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin: "Seguimos considerando que la fórmula de dos Estados para dos pueblos es la que puede ayudar a resolver los problemas y las relaciones entre judíos y palestinos y está perfectamente alineada con lo que siempre hemos pedido".

El cardenal habló desde Asís, donde se trasladó con ocasión de la memoria litúrgica de San Carlos Acutis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y también el Papa podría ir a Asís el 20 de noviembre, para clausurar la asamblea de los obispos italianos y visitar la ciudad de San Francisco y Santa Clara, que, siguiendo las huellas de su predecesor Jorge Bergoglio, citó con frecuencia en estos primeros meses de pontificado. Se trata de una hipótesis aún en estudio.

El papa León XIV en el Angelus habló entonces del acuerdo que dio un respiro en Medio Oriente: "El acuerdo para el inicio del proceso de paz regaló una chispa de esperanza en Tierra Santa. Animo a las partes involucradas a continuar con valentía el camino trazado hacia una paz justa, duradera y respetuosa de las legítimas aspiraciones del pueblo israelí y del pueblo palestino".

El Pontífice recordó que "dos años de conflicto dejaron por doquier muerte y escombros, especialmente en el corazón de quienes perdieron brutalmente a sus hijos, padres, amigos, todo".

Por ello, el mensaje de cercanía, porque las heridas vividas por ambos pueblos no serán fácilmente olvidadas: "Con toda la Iglesia, estoy cerca de vuestro inmenso dolor. Hoy, especialmente a vosotros, se dirige la caricia del Señor, la certeza de que, incluso en la más negra oscuridad, El permanece siempre con nosotros. 'Dilexit te', 'te he amado'", dijo citando también el versículo del Apocalipsis que se convirtió en el título de su primera Exhortación apostólica.

"A Dios, única paz de la humanidad, le pedimos que cure todas las heridas y que ayude con su gracia a realizar lo que humanamente ahora parece imposible: redescubrir que el otro no es un enemigo, sino un hermano al que mirar, perdonar y ofrecer la esperanza de la reconciliación", concluyó León XIV.