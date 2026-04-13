Papa León XIV inicia gira histórica en Argelia con llamado a la paz

ARGEL, Argelia (AP) — El papa León XIV pidió el lunes la paz y el fin de las "tendencias neocoloniales" en los asuntos mundiales durante la primera visita papal en la historia de Argelia, en un viaje empañado por una diatriba extraordinaria contra él por parte del presidente Donald Trump por sus críticas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La llegada de León a Argel dio inicio a una intensa gira de 11 días por cuatro naciones africanas —Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial— que llevará al primer papa nacido en Estados Unidos a adentrarse en el creciente corazón de la Iglesia católica.

El viaje busca promover la convivencia cristiano-musulmana en la nación de mayoría musulmana en un momento de conflicto global y homenajear al inspirador de su espiritualidad religiosa, San Agustín, nacido en el país.

El viaje comenzó, sin embargo, en el contexto de una creciente disputa sobre la guerra entre León, nacido en Chicago, y Trump. El mandatario dijo anoche que no creía que León estuviera haciendo un buen trabajo como papa y sugirió que debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical".

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León respondió al señalar que los llamamientos del Vaticano a la paz y la reconciliación están arraigados en el Evangelio, y que no temía al gobierno de Trump.

"Tendencias neocoloniales"

En sus primeras declaraciones en Argel, León vinculó su actual llamamiento a la paz con la lucha del país por la independencia de Francia, obtenida en 1962. Cientos de miles murieron en la revolución, durante la cual las fuerzas francesas torturaron a detenidos, hicieron desaparecer a sospechosos y devastaron aldeas como parte de una estrategia para mantener su control del poder.

"Dios desea la paz para cada nación, una paz que no sea meramente una ausencia de conflicto, sino una que sea una expresión de justicia y dignidad", dijo León ante una multitud de varios miles de personas en el monumento a los mártires de Argelia.

En una reunión posterior con el presidente Abdelmadjid Tebboune y otras autoridades gubernamentales, León elogió a los argelinos por su solidaridad y respeto mutuo, lo que, dijo, ofrecía una perspectiva importante hoy "sobre el equilibrio global de poder".

"Hoy, esto es más urgente que nunca frente a las continuas violaciones del derecho internacional y las tendencias neocoloniales", dijo sin dar más detalles, aunque anteriormente ha hablado sobre la guerra de Rusia en Ucrania, la guerra con Irán y la invasión de Israel al sur del Líbano .

Visita a la Gran Mezquita

La visita de León dominó los titulares de noticias en Argelia, donde una diminuta comunidad católica de unas 9.000 personas, compuesta en su mayoría por extranjeros, existe junto a la mayoría musulmana suní de alrededor de 47 millones.

El Moudjahid, un diario estatal, declaró que "el planeta está mirando a Argelia", mientras que el diario en árabe Echorouk escribió que "la tierra de la paz y la convivencia habla al mundo".

León visitó la Gran Mezquita del país y permaneció en silencio con las manos entrelazadas frente a él, como si estuviera en oración. Agradeció al rector de la mezquita por recibirlo en este "espacio divino, espacio de Dios" que también es un centro de estudios.

"A través de este lugar de oración, a través de la búsqueda de la verdad, incluso a través del estudio y a través de la capacidad de reconocer la dignidad de cada ser humano, sabemos —y el encuentro de hoy es prueba de ello— que podemos aprender a respetarnos unos a otros, vivir en armonía y construir un mundo de paz", dijo León en italiano en un comentario inusual e improvisado.

Tebboune celebró el carácter histórico de la visita de León y el orgullo que sentían los argelinos por San Agustín, "un hijo querido de esta tierra".

Pero otros restaron importancia a la trascendencia de la visita.

"La religión de Dios es el islam, que ha iluminado esta tierra durante 14 siglos", dijo Lamia Sellimi, profesora de literatura en una escuela secundaria cerca de la basílica de Nuestra Señora de África. "Los argelinos están profundamente apegados a su religión, que es uno de los fundamentos de nuestra identidad. Por lo tanto, esta visita es meramente un acontecimiento circunstancial".

Un pasado violento de mártires

Argelia libró una brutal guerra civil en la década de 1990 que se conoce localmente como la "década negra", cuando unas 250.000 personas murieron mientras el ejército combatía una insurgencia islamista. Entre los muertos hubo 19 católicos, incluidos siete monjes trapenses del monasterio de Tibhirine, al sur de Argel, que fueron secuestrados y asesinados en 1996 por combatientes islámicos. Entre los 19 también había dos monjas de la familia religiosa agustiniana de León.

Los 19 fueron beatificados en 2018 como mártires de la fe, en lo que entonces fue la primera ceremonia de beatificación de ese tipo en el mundo musulmán.

León rindió homenaje a los 19 mártires y visitó a las monjas agustinas que quedan, quienes dirigen un proyecto de servicios sociales desde la basílica de Argel que ayuda a personas de todas las religiones.

El arzobispo de Argel suele recordar al público que León fue elegido el 8 de mayo, festividad católica de los 19 mártires. Inmediatamente después de la elección de León, Vesco lo invitó a visitar el país.

León tiene otra conexión con los monjes trapenses: ha convertido en un mantra una de las frases del prior mártir del monasterio de Tibherine, Christian de Chergé, quien habló de una "paz desarmada y desarmante". León ha citado esa línea desde la noche de su elección.

Una visita personal y pastoral

La orden religiosa agustiniana de León se inspiró en las enseñanzas de san Agustín de Hipona, el titán teológico y filosófico del siglo V de la Iglesia cristiana primitiva, que nació en lo que hoy es Argelia y pasó allí toda su vida salvo cinco años.

El martes, León visitará Annaba, la Hipona actual, donde san Agustín fue obispo durante tres décadas, y literalmente caminará tras las huellas del santo.

Desde sus primeras palabras públicas como papa, León se proclamó "hijo de San Agustín", y ha citado repetidamente al padre de la Iglesia en sus discursos y homilías.

"No sé si he visto una declaración, una homilía, una carta apostólica o una exhortación que no haga referencia a Agustín", dijo Paul Camacho, director asociado del Instituto Agustiniano de la Universidad de Villanova, la alma mater de León, dirigida por agustinos, a las afueras de Filadelfia. "La sombra que proyecta sobre el pensamiento occidental, no sólo sobre la Iglesia católica romana sino sobre el pensamiento occidental en un sentido más amplio, es realmente muy, muy larga".