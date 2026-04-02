Papa León XIV: "Vivimos una hora oscura de la historia" en Roma
El papa León XIV advirtió sobre un mundo desgarrado y renovó su llamado a la paz en la Misa Crismal y Coena Domini.
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ROMA, Italia, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Elpapa León XIV expresó este jueves que se vive "en un momento oscuro
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de la historia, con un mundo desgarrado y devastado", durante la madrugada en la Misa Crismal.
"Es una blasfemia contra Dios que el hombre busque la victoria matando", reiteró luego, por la noche (hora local), cuando la celebración de la misa de "coena domini" dio inicio al Triduo Pascual, víspera de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo.
También es la primera vez que el propio papa León XIV realiza el Lavatorio de Pies.
Robert Prevost decidió presidir la ceremonia en la Basílica de San Juan de Letrán, en la que participaban doce sacerdotes de la diócesis de Roma, a quienes lavó y besó los pies después de secárselos. Un retorno a la tradición, pero solo en lo que respecta a la formalidad de los ritos.
El mensaje del Papa pretende ser contundente, especialmente en estos tiempos de guerra, con Medio Oriente en llamas y otros conflictos que asolan el mundo.
Esas hostilidades lo llevaron, en los días previos a la Pascua, a reiterar sus constantes llamamientos a todos los líderes mundiales para que regresen a la mesa de negociaciones.
"En un mundo desgarrado por poderes que lo asolan", enfatizó el Pontífice en su homilía durante la Misa Crismal que presidió en la Basílica de San Pedro, "hay un nuevo pueblo, no de víctimas, sino de testigos. En esta hora oscura de la historia, Dios se ha dignado enviarnos a difundir la fragancia de Cristo donde reina el hedor de la muerte".
"Renovemos nuestro 'sí' a esa misión que llama a la unidad y trae la paz", así, la ocupación imperialista del mundo se interrumpe desde dentro, la violencia que hasta ahora ha sido ley queda al descubierto".
Por la tarde, el Papa entró en procesión en San Juan de Letrán, la primera basílica de los Papas. En primera fila también se encontraba el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti.
"Con su gesto" del Lavatorio de los Pies, "Jesús purifica no solo nuestra imagen de Dios de las idolatrías y blasfemias que la han manchado, sino que purifica nuestra imagen del hombre, que se cree poderoso cuando domina, que quiere ganar matando a sus iguales, que se cree grande cuando es temido", advirtió.
León XIV también invitó a seguir el ejemplo de Cristo de "dedicación, servicio y amor".
"Ante una humanidad arrodillada por tantos ejemplos de brutalidad, arrodillémonos también nosotros como hermanos y hermanas de los oprimidos", afirmó.
De esa manera, el Papa resumió en pocas palabras el verdadero significado del rito del Lavatorio de Pies, antes de realizarlo él mismo: el Señor "nos muestra, al tomar el agua, la palangana y el delantal, que es mucho más que un modelo moral; nos da su propio modo de vida; al asumir la condición del siervo, socava los criterios mundanos que manchan nuestra conciencia".
"Siempre nos vemos tentados a buscar un Dios que 'nos sirva', que nos haga triunfar —que también nos reprenda—, que sea tan útil como el dinero y el poder. En cambio, no comprendemos que Dios verdaderamente nos sirve, sí, pero a través del gesto gratuito y humilde de lavarnos los pies", completó el Pontífice.
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