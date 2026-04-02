Papa León XIV: "Vivimos una hora oscura de la historia" en Roma

ROMA, Italia, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El

expresó este jueves que se vive "en un

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de la historia, con un mundo desgarrado y devastado", durante la madrugada en la"Es unaque el hombre busque la", reiteró luego, por la noche (hora local), cuando la celebración de la misa de "coena domini" dio inicio al Triduo Pascual, víspera de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo.También es laque el propiorealiza eldecidió presidir la ceremonia en la, en la que participabande la diócesis de Roma, a quienes lavó y besó los pies después de secárselos. Un retorno a la tradición, pero solo en lo que respecta a la formalidad de los ritos.Elpretende ser contundente, especialmente en estos, con Medio Oriente en llamas y otros conflictos que asolan el mundo.Esas hostilidades lo llevaron, en los días previos a la Pascua, a reiterar sus constantesa todos lospara que regresen a la"En un mundo desgarrado por poderes que lo asolan", enfatizó el Pontífice en sudurante laque presidió en la, "hay un, no de víctimas, sino de testigos. En esta hora oscura de la historia, Dios se ha dignado enviarnos a difundir la fragancia de Cristo donde reina el hedor de la muerte"."Renovemos nuestro 'sí' a esaque llama a la unidad y trae la paz", así, la ocupación imperialista del mundo se interrumpe desde dentro, la violencia que hasta ahora ha sido ley queda al descubierto".Por la tarde, el Papa entró enen, la primera basílica de los Papas. En primera fila también se encontraba el ministro de Economía,"Con su gesto" del, "no solo nuestra imagen de Dios de las idolatrías y blasfemias que la han manchado, sino que purifica nuestra, que se cree poderoso cuando domina, que quiere ganar matando a sus iguales, que se cree grande cuando es temido", advirtió.León XIV también invitó a seguir elde ""."Ante unapor tantos ejemplos de brutalidad, arrodillémonos también nosotros comode los", afirmó.De esa manera, el Papa resumió en pocas palabras el verdadero significado del rito del, antes de realizarlo él mismo: el Señor "nos muestra, al tomar el agua, la palangana y el delantal, que es mucho más que un; nos da su propio modo de vida; al asumir la, socava los criterios mundanos que manchan nuestra conciencia"."Siempre nos vemos tentados a buscar un Dios que 'nos sirva', que nos haga triunfar —que también nos reprenda—, que sea tan útil como el dinero y el poder. En cambio, no comprendemos que Dios verdaderamente nos sirve, sí, pero a través del gesto gratuito y humilde de", completó el Pontífice.