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Papa pide regular la IA

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Papa pide regular la IA
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      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió el lunes una regulación sólida de la inteligencia artificial y que sus desarrolladores trabajen por el bien común en lugar de por el lucro, en un amplio manifiesto sobre cómo salvar a la humanidad mientras la tecnología impacta en todo, desde el trabajo hasta la guerra.

      "Magnifica Humanitas" (Humanidad Magnífica), la primera encíclica de León, había sido esperada con entusiasmo desde que el primer papa nacido en Estados Unidos anunció, días después de su elección, que consideró que la IA era el mayor desafío que enfrenta hoy la humanidad.

      En el texto, León denunció la "cultura del poder" que impulsa la carrera por la IA, especialmente en el desarrollo de métodos cada vez más atractivo de guerra a distancia. Declaró que "no es permisible" confiar en decisiones irreversibles y letales a sistemas de IA, lo que abre otro punto de fricción entre el papa estadounidense y el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha trabajado de manera agresiva para desregular el desarrollo de la IA.

      "Hay que desarmar la IA" para apartarla "de lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte", dijo el papa.

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