Papa reza por el pueblo cubano

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos "un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano", tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo...", dijo el papa.

El pontífice estadounidense también pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba "proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra".

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) expresó este sábado "su profunda preocupación" ante lo que consideró como un "agravamiento" de la situación económica y social en el país, y exhortó a "buscar caminos de diálogo y cambios estructurales".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos estaba comenzando a hablar con los líderes cubanos mientras su gobierno ejerce una mayor presión sobre la isla gobernada por comunistas y bloquea suministros de clave de petróleo.

El presidente republicano hizo el comentario a los periodistas mientras volaba hacia el estado de Florida. En las últimas semanas, el mandatario ha maniobrado para cortar los suministros de petróleo procedentes de Venezuela y México, y el sábado sugirió que eso obligaría a Cuba a sentarse a la mesa de negociaciones.

Sus objetivos con Cuba siguen siendo poco claros, pero Trump ha centrado más su atención en la isla después de que su gobierno capturara a principios de enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha sido más agresivo al confrontar a naciones que son adversarias de Estados Unidos.

Trump ha dicho que el gobierno cubano está listo para caer. No ofreció detalles el sábado sobre el nivel de acercamiento que su gobierno ha tenido recientemente con Cuba o cuándo, pero simplemente dijo que "estamos comenzando a hablar con Cuba".