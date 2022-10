Pareja gay se suicida en Armenia tras sufrir homofobia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Una joven pareja gay compartió un beso final antes de saltar de un puente en Armenia hacia la muerte, afirmó un grupo LGBT local.

La organización Pink Armenia informó que los dos hombres, identificados sólo como Arsen y Tigran, saltaron desde el puente Davitashen de 310 pies en la capital de Ereván la semana pasada.

Antes de suicidarse juntos el 20 de octubre, publicaron un trágico mensaje en Instagram: "Final feliz. Las decisiones sobre compartir las fotos y nuestros próximos pasos las tomamos los dos".

La pareja publicó fotos de ellos disfrutando de tratamientos faciales juntos, compartiendo un beso y mostrando lo que parecen ser sus anillos de boda.

De acuerdo con los reportes, uno de los jóvenes tenía 16 o 17 años, mientras que el otro era unos años mayor. Los informes de los medios locales afirman que sus padres no aceptaron su relación y se cree que Arsen se escapó de casa, aunque esto no fue confirmado.

"Los jóvenes aún tenían muchos años de vida por delante, pero debido a la intolerancia hacia ellos, dieron un paso tan trágico", escribió Pink Armenia. "Las personas LGBT están muy familiarizadas con el sentimiento de aislamiento y la incomprensión de la familia y la sociedad.

"Este trágico incidente demuestra una vez más que las personas LGBT en Armenia no están seguras ni protegidas por la sociedad o el Estado".

La organización de derechos de los homosexuales de Armenia también afirmó que después de que la publicación de Instagram de la pareja se volviera viral, la gente inundó su página con viles comentarios homofóbicos.

La homosexualidad sólo se despenalizó en Armenia en 2003, pero muchos miembros de la comunidad LGBTQ en el antiguo país soviético aún optan por mantener en secreto sus relaciones entre personas del mismo sexo debido a la intolerancia generalizada.

Armenia ocupa el puesto 47 entre 49 países de Europa y Asia Central en derechos LGBTQ, justo por delante de Turquía y Azerbaiyán, según la organización internacional ILGA-Europa que mide la hostilidad hacia las personas homosexuales.