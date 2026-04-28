Pasaportes con foto de Trump estarán disponibles en Washington D.C.

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que ya prepara una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250mo aniversario de la Independencia del país en los que se incluirá una imagen del presidente Donald Trump, quien se convertiría en el primer presidente vivo en aparecer en el documento de viaje.

El concepto del pasaporte especial, incluida una ilustración de Trump con una expresión adusta, se había estudiado durante meses antes de que finalmente se aprobara a última hora del lunes. Entre 25.000 y 30.000 de los nuevos pasaportes estarán disponibles poco antes del 4 de julio para solicitantes en la oficina de pasaportes de Washington, D.C.

Se trata del más reciente ejemplo de la incorporación del nombre y la imagen de Trump en edificios, documentos y otros homenajes de gran visibilidad. Hay iniciativas para poner la firma de Trump en todos los nuevos billetes de papel de Estados Unidos, lo que también sería una primicia para un presidente en funciones, así como para incluir su imagen en una moneda conmemorativa de oro para celebrar la fundación del país.

El pasaporte conmemorativo será el documento predeterminado para las personas que lo soliciten en persona en la oficina de Washington, aunque quienes quieran un pasaporte estándar podrán obtener uno solicitándolo en línea o fuera de Washington, indicaron funcionarios.

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"Para celebrar que Estados Unidos conmemora el 250mo aniversario de su independencia en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir un número limitado de pasaportes de Estados Unidos con un diseño especial para marcar esta histórica ocasión", señaló Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

"Estos pasaportes incluirán ilustraciones personalizadas e imágenes mejoradas, al tiempo que mantendrán las mismas características de seguridad que hacen del pasaporte de Estados Unidos el documento más seguro del mundo".

El pasaporte de edición limitada incluirá la foto de Trump sobre un sello dorado de su firma en una página interior de la libreta del documento, mientras que la portada llevará las palabras "United States of America" en letras doradas en la parte superior y "Passport" en la parte inferior, una inversión respecto de la portada estándar.

Además, en la parte inferior de la contraportada habrá una pequeña lámina dorada con la bandera estadounidense, con el número 250 rodeado de estrellas.

The Bulwark informó previamente sobre los pasaportes conmemorativos.

Los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes actuales de Estados Unidos están en una representación a doble página del Monte Rushmore en Dakota del Sur: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Otras representaciones incluyen la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Salón de la Independencia en Filadelfia, así como escenas de las Grandes Llanuras, montañas e islas. Los pasaportes actuales también contienen citas de Martin Luther King Jr., así como de los presidentes Washington, Jefferson, Roosevelt, John F. Kennedy y Dwight Eisenhower.

La incorporación de la foto y la firma de Trump a la libreta del pasaporte es el paso más reciente que sus asesores han dado para aumentar la visibilidad del presidente, incluida la adición de su nombre al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos y al recinto de artes escénicas del Kennedy Center.

El mandatario también ha causado revuelo con sus planes para un nuevo salón de baile de la Casa Blanca y un enorme arco que se construirá en una de las entradas a Washington desde Virginia.