Patriarca ruso destituye a arcipreste por obstruir la exhibición del icono ortodoxo más famoso

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa (IOR), Kiril, destituyó al arcipreste Leonid Kalinin por obstruir la exhibición del icono más famoso de la ortodoxia, la Trinidad de Andréi Rubliov, en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, informó hoy la oficina de prensa de la IOR.



Kalinin fue relevado de su cargo de presidente del consejo de expertos del Patriarcado para la cultura eclesial, de rector de Iglesia del Hieromártir Clemente, de otros altos cargos y, además, se le prohibió servir oficios religiosos, según el comunicado.

El 15 de mayo, la IOR anunció que el icono, considerado la obra cumbre del arte religioso ruso, que desde 1922 forma parte de los fondos de galería Tretiakov, sería devuelto a la Iglesia y que a partir de 4 de junio sería expuesto en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú durante dos semanas, para luego ser restaurado.

Sin embargo, el pasado miércoles en una reunión de expertos celebrada en la galería Tretiákov se llegó a la conclusión de que el icono, debido a su precario estado, no podría ser exhibido a público el 4 de junio y se firmó un acta al respecto.

"Yo firmé (el acta) con las palabras 'tomo conocimiento', porque considero exageradas una serie de conclusiones que se sacaron, aunque comparto plenamente la preocupación de la comunidad museística", admitió Kalinin.

Tras conocer su destitución, el arcipreste declaró que él no comenta las decisiones de sus superiores.

"Si se ha tomado esa decisión, quiere decir que es una decisión meditada. Por eso la recibo con tranquilidad y pido oraciones de los que me conocen y me quieren (...). Por lo visto, he cometido algún error", dijo Kalinin a la agencia oficial TASS.

Según expertos, el traslado en julio de 2022 al monasterio de Sérguiev Posad, cerca de Moscú, ya provocó daños en la superficie del icono, la obra cumbre de Rubliov (1360-1428), considerado el mayor iconógrafo de Rusia.

Pese a estas advertencias, el Ministerio de Cultura de Rusia anunció este viernes que el icono de Andréi Rubliov, será expuesto a partir del próximo día 4 durante dos semanas en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú.

"Seguidamente, el icono será sometido al planeado proceso de restauración y conservación por parte de los mejores especialistas", señaló la cartera en un comunicado.