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Paz intenta calmar protestas en Bolivia

Por AP

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Paz intenta calmar protestas en Bolivia
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      La Paz, Bolivia.- El presidente boliviano Rodrigo Paz anticipó el lunes que reducirá su salario y el de sus ministros a la mitad y anunció un perdón para las multas tributarias de los trabajadores informales en un intento por destrabar las protestas que llevan adelante varios sindicatos que exigen su renuncia.

      La Paz ingresó a su cuarta semana de bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles y han disparado los precios.

      El intento del gobierno de abrir un "corredor humanitario" para permitir el paso de suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas no dio resultado debido a la acción de algunos "grupos violentos" que atacaron a policías y militares, según informes del gobierno y la policía.

      "Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos", dijo Paz en Sucre.

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      Cuatro personas han fallecido, tres por falta de atención médica debido a los cortes y una cuarta el sábado supuestamente durante un operativo policial.

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