Paz intenta calmar protestas en Bolivia
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La Paz, Bolivia.- El presidente boliviano Rodrigo Paz anticipó el lunes que reducirá su salario y el de sus ministros a la mitad y anunció un perdón para las multas tributarias de los trabajadores informales en un intento por destrabar las protestas que llevan adelante varios sindicatos que exigen su renuncia.
La Paz ingresó a su cuarta semana de bloqueos que han provocado desabastecimiento de alimentos y combustibles y han disparado los precios.
El intento del gobierno de abrir un "corredor humanitario" para permitir el paso de suministros básicos y vehículos atrapados en las rutas no dio resultado debido a la acción de algunos "grupos violentos" que atacaron a policías y militares, según informes del gobierno y la policía.
"Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra. Una minoría no puede gobernar. Hay que hablar, pero no bajo la presión del hambre. Estoy apostando por el diálogo y volveré a convocarlos", dijo Paz en Sucre.
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Cuatro personas han fallecido, tres por falta de atención médica debido a los cortes y una cuarta el sábado supuestamente durante un operativo policial.
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