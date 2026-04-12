Peligra la tregua ortodoxa

Kiev, Ucrania.- Rusia siguió atacando con drones posiciones ucranianas el sábado luego que entró en vigor un alto el fuego de Pascua declarado por el Kremlin, dijo a The Associated Press un oficial militar ucraniano.

"El alto el fuego no está siendo respetado por el lado ruso", afirmó Serhii Kolesnychenko, un oficial de comunicaciones de la 148va Brigada de Artillería Separada ucraniana.

Agregó que, si bien el fuego de artillería se había detenido en el sector donde trabajaba su brigada, en la intersección de las regiones de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporiyia, las fuerzas rusas siguieron usando drones para atacar posiciones ucranianas.

El presidente ruso Vladímir Putin declaró el jueves un alto el fuego de 32 horas durante el fin de semana de la Pascua ortodoxa y ordenó a las fuerzas rusas detener las hostilidades desde las 4:00 de la tarde del sábado hasta la última hora del domingo.

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Por otra parte, Rusia y Ucrania anunciaron este sábado el canje de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

Cientos de familiares, aferrando fotos de soldados desaparecidos, se agolparon alrededor de ambulancias y autobuses que transportaban a los prisioneros de guerra devueltos en el norte de Ucrania. Muchos gritaban nombres y números de brigada con la esperanza de encontrar a sus seres queridos más rápido.

La multitud, muchos envueltos en banderas azules y amarillas, coreó "¡Les damos la bienvenida!" al tiempo que los cansados repatriados, vistiendo chaquetas azules, se asomaban por las ventanas para estrechar manos y abrazar a quienes los saludaban.