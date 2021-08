Peligroso reto con cajas en redes sociales está ocasionando fuertes lesiones (VIDEOS)

Cada cierto tiempo aparecen retos en las redes sociales. Ya sean pasos de baile, rutinas de ejercicio o imitar a alguien, los desafíos parecen no hacerle daño a nadie. Sin embargo, también hay algunos que implican riesgos, como el de las cajas de leche que está de moda en TikTok. Si bien no es tan peligroso como el de la ballena azul o el de estrangulamiento, sí está ocasionando lesiones fuertes ente quienes lo están intentando.

Si bien la mayoría de los videos de personas que están intentando hacer este reto con éxito se pueden encontrar en TikTok, el desafío está ganando tal popularidad que también está presente en otras plataformas como Twitter y Facebook.

Básicamente el reto consiste en apilar cajas de leche en una especie de pirámide para que formen escalones que después la persona intenta subir por un lado y bajar por el otro. Entre más altas sean las pilas más impresionante resulta para los ojos de los espectadores, pero también aumenta el riesgo pues esta estructura en la mayoría de los casos no es lo suficientemente sólida como para sostener a una persona.

La gran parte de los videos disponibles en las redes sociales muestran a las personas tratando de mantener el equilibrio en una estructura que cada vez se tambalea más fuerte hasta que finalmente caen el suelo.

En TikTok, los videos con el "hashtag" "#milkcratechallenge" han acumulado más de 10 millones de visitas, y #cratechallenge tiene más de 82 millones de visitas.

People doing this like they have the best health insurance... pic.twitter.com/6znbsi8h0a — Mike ???? (@ogmike) August 21, 2021

Viendo como la peña se rompe los huesos y sintiendo entre pena y gracia. #milkcratechallenge pic.twitter.com/UkoVn1eaT0 — Borja Álvarez (@BorjaAmunt) August 23, 2021

Las advertencias

Si bien no podemos saber qué tanto han salido lastimadas las personas en estos videos, pues todos terminan después de que caen, los especialistas ya están advirtiendo sobre los peligros.

Algunos médicos están señalando que las lesiones pueden ir, desde un simple golpe y un moretón hasta muñecas rotas, dislocaciones de hombro, desgarres e incluso afecciones potencialmente mortales como lesiones de la médula espinal.

Y es que basta con ver que la mayoría de las personas que intentan el desafío caen al suelo con un duro golpe en la espalda, sus costados o su estómago, eso si es que no antes se pegan en las esquinas de plástico duro de las cajas. Por lo que las lesiones pueden ser permanentes, aun cuando de momento no lo parezca.

Ante la popularidad de este desafío, el Departamento de Salud de Baltimore tuiteó un mensaje advirtiendo que si alguien se lastima, puede que no haya una cama de hospital disponible para atenderlo, dada la gravedad de la pandemia de coronavirus.

Lo que es más, si buscas directamente "desafío de la caja de leche" en TikTok, la plataforma muestra un mensaje que dice: "Esta frase puede estar asociada con un comportamiento o contenido que viola nuestras pautas", por lo que la propia plataforma desalienta el reto.

Así que la recomendación es no intentarlo pues, aunque hay quienes lo logran y lo hacen parecer muy sencillo, hay un peligro real de salir lastimado, y los likes y los seguidores en redes sociales no valen correr el riesgo.