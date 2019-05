Pelosi acusa a Trump de obstruir justicia "cada día" y sopesa juicio político

"Un juicio político deber estar muy apoyado en la Constitución, pero es que Trump está demostrando cada día más obstrucción a la Justicia y una falta de respeto al papel legítimo del Congreso para hacer citaciones", dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio estadounidense.



Hasta ahora, Pelosi se había desmarcado de la idea de iniciar un juicio político, conocido en inglés como "impeachment", contra Trump, una iniciativa que los sectores más progresistas del Partido Demócrata llevan meses insinuando.



Sin embargo, la líder demócrata consideró que actualmente existe un "efecto acumulativo de obstrucción en la que la Administración de Trump está involucrado".



Pelosi se refería al hecho de que la Casa Blanca invocase esta semana el privilegio ejecutivo de prohibir a uno de sus exabogados, Don McGahn, a que cumpliera con una citación del Congreso para proporcionar documentos relacionados con la investigación del fiscal especial, Robert Mueller.



Además, Trump recurrió este miércoles a ese poder ejecutivo para bloquear la petición de la oposición demócrata de acceder a la versión sin tachaduras del informe de Mueller sobre la trama rusa, en un nuevo desafío a los legisladores que podría acabar en los tribunales.



"Esta Administración no respeta la separación de poderes y no honra los juramentos a sus cargos", apuntó Pelosi.



La acusación de "obstrucción a la Justicia" estuvo detrás del intento de juicio político contra Bill Clinton (1993-2001) y de la dimisión de Richard Nixon (1969-1974), que abandonó la Casa Blanca ante la certeza de enfrentarse a un proceso de este tipo.



La líder demócrata explicó que los comités de Supervisión y Judicial de la Cámara de Representantes "van a seguir los hechos" y harán "lo correcto" respecto a una posible petición de juicio político, que es el procedimiento por el que en Estados Unidos el Congreso procesa a un alto cargo para una eventual destitución.



"No tiene nada que ver con la política. No vamos ni más rápido ni más lento de lo que nos lleven los hechos", insistió.



En este sentido, recordó que la renuncia de Nixon se produjo "después de meses de investigación y compareciencias" en el Congreso, hasta que se encontró un argumento que convenció "incluso a los republicanos".



En sus declaraciones, Pelosi reconoció que el juicio político "es una de las cosas más divisivas que se pueden hacer", pero opinó que los estadounidenses "deben saber la verdad".