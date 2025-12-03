Pentágono sabía de sobrevivientes tras ataque en Caribe

WASHINGTON (AP) — El Pentágono sabía que había sobrevivientes tras lanzar un ataque en septiembre contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas por el mar Caribe, y aun así, el Ejército estadounidense lanzó una segunda ofensiva de seguimiento, según dos personas al tanto del asunto.

La justificación para el segundo ataque fue que era necesario hundir la embarcación, según las dos personas al tanto del tema, quienes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el incidente públicamente. El gobierno del presidente Donald Trump afirma que las 11 personas a bordo del bote murieron.

Lo que sigue sin estar claro es quién ordenó los ataques y si el secretario de Defensa Pete Hegseth estuvo involucrado, dijo una de las personas. Los detalles son cruciales, ya que los legisladores en el Congreso han iniciado investigaciones y buscan determinar si Estados Unidos actuó legalmente durante sus operaciones militares.

Se espera que las preguntas surjan el jueves durante una sesión informativa clasificada del Congreso con el comandante que, según el gobierno, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank "Mitch" Bradley.

La información adicional surge mientras Hegseth enfrenta un creciente escrutinio sobre los ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, y en particular, el ataque de seguimiento a principios de septiembre que, según se informa, provocó la muerte de varios sobrevivientes. Algunos expertos legales y legisladores dicen que ese ataque habría violado las leyes de tiempo de paz y las que rigen el conflicto armado.

Hegseth ha defendido el segundo ataque como algo que surgió entre la "neblina de la guerra", diciendo esta semana en la Casa Blanca, durante una reunión del gabinete, que no vio sobrevivientes pero que tampoco "se quedó" para el resto de la misión.

El secretario de Defensa también ha dicho que Bradley, como almirante a cargo, "tomó la decisión correcta" al ordenar el segundo golpe, y que "tenía completa autoridad para hacerlo".

El gobierno de Trump ha dicho que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los carteles de la droga, aunque el Congreso no ha aprobado ninguna autorización para el uso de la fuerza militar en la región.

La información sobre el ataque de seguimiento no se presentó a los legisladores durante una sesión informativa clasificada en septiembre, en los días posteriores al incidente. Se divulgó más tarde, dijo una de las personas, y la explicación proporcionada por el departamento ha resultado ampliamente insatisfactoria para varios miembros de los comités de seguridad nacional en el Congreso.

En una inusual muestra de supervisión bipartidista, los comités de Servicios Armados de la Cámara y del Senado anunciaron rápidamente investigaciones sobre los ataques mientras los legisladores de ambos partidos plantean preguntas.

Se prevé que Bradley comparezca el jueves en una sesión informativa clasificada con los dos presidentes republicanos de los paneles y dos miembros demócratas de alto rango.