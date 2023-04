Periodista italiano resulta herido en un ataque en Ucrania en el que murió su intérprete

ROMA, Italia (EFE).- El periodista italiano Corrado Zunino, enviado especial a Ucrania del diario La Repubblica, resultó herido en un ataque con drones en el que falleció su intérprete, Bogdan Bitik, informó él mismo en redes sociales.



"Viajando desde Jerson a Odesa. Estoy bien, tengo una herida en el hombro derecho, que ha rozado la bala que llegó a mi gran amigo Bogdan. Creo que murió, en el inicio del puente de Kherson. Un dolor infinito. Tenía la chaqueta con la palabra 'Press' (prensa, en inglés) escrita", publicó Zunino en su perfil de Twitter.

El periodista relató cómo fue el ataque durante una conversación telefónica publicada por el periódico para el que trabaja: "Nos alcanzaron, vi a Bogdan en el suelo, no se movió, me arrastré fuera de la línea de fuego. Corrí hasta chocar contra un automóvil civil. Estaba cubierto de sangre, me llevaron al hospital de Kherson".

"Intenté llamar varias veces a Bogdan, no contestó, era un gran amigo mío, es un sufrimiento atroz", añadió.

Según La Repubblica, se trató de una emboscada de francotiradores rusos a las puertas de Jerson, en el sur de Ucrania.

El vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, confirmó que el periodista italiano "se encuentra bien y está siendo seguido por nuestra Embajada en Kiev", a través de su perfil de Twitter.

"Estoy junto con el ministro (ucraniano de Exteriores, Dmytro) Kuleba, quien ha asegurado la plena cooperación de las autoridades ucranianas", añadió Tajani.

Kuleba forma parte de la delegación ucraniana presente hoy en la reunión bilateral sobre la reconstrucción de Ucrania organizada en Roma por el Ejecutivo italiano y en la que participaron empresas de los sectores estratégicos de ambos estados.

El vicepresidente italiano añadió que el Gobierno y su primera ministra, Giorgia Meloni, fueron informados y siguen de cerca el desarrollo de la situación.