Periodista varada vive caos en Ámsterdam

Stephanie Nolen, periodista y escritora canadiense, reportera de salud global del The New York Times, sufrió las restricciones por Omicron, en Ámsterdam.

"Cuando aterrizamos, el asistente de vuelo en jefe nos dijo que nos quedaríamos en el avión hasta que hiciéramos la prueba, eso fue todo lo que escuchamos durante aproximadamente tres horas", narró.

Nolen tuiteó que "mientras mi vuelo desde Johannesburgo estaba en algún lugar sobre Chad, Europa entró en pánico". Indicó que horas después bajaron del avión. Después escribió: "Dos horas en una fila y me han examinado. No se sabe cuándo obtenemos los resultados o qué sigue".

Detalló a este diario que "si damos positivo, nos llevarán a una cuarentena de 14 días en algún lugar, sin detalles sobre dónde (...) Si la prueba es negativa, entonces podemos irnos a casa en los Países Bajos a la cuarentena durante siete a 14 días, dependiendo del estado de la prueba y de la vacunación". Dijo a este medio que otra opción es: "Transitar a tu país de origen si todavía te deja entrar".

Por la noche, en Twitter, precisó: "Me dieron mi resultado negativo sólo oralmente. Sin papel. Así que no tengo forma de tomar mi próximo vuelo ni de entrar a Canadá. Y, como con el resto de esta experiencia, no hay nadie de KLM o del gobierno holandés para ayudar". Seguía viviendo el caos.

Medios locales, como NOS Nieuws, reportaban 15 pasajeros infectados en vuelos desde Sudáfrica.