Perú identifica muertos de accidente aéreo

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LIMA.- Perú anunció que identificó a los 13 fallecidos, incluidos 11 turistas europeos, en el accidente aéreo del sábado, ocurrido durante el intento de una avioneta de sobrevolar las icónicas líneas preincas de Nazca.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomendó a sus ciudadanos no tomar vuelos sobre esa zona turística peruana al señalar que las avionetas locales que operan "no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes" a los que se aplican en el país europeo.

El jefe de criminalística de la fiscalía, José Pacheco, dijo a periodistas que el trabajo de identificación forense reunió a médicos, biólogos, odontólogos y antropólogos que determinaron características de las víctimas según la edad, sexo, prendas de vestir, tatuajes, cicatrices, así como detalles de los dedos y de los dientes.

Los fallecidos son siete turistas italianos, dos españoles y dos alemanes, además de dos tripulantes peruanos.

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España sugirió no tomar vuelos sobre ese atractivo turístico en un listado de recomendaciones de viaje del sitio de internet del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú no ha comentado la decisión de España por el momento.