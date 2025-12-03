Pete Hegseth enfrenta críticas por su gestión como secretario de defensa

WASHINGTON (AP) — Pete Hegseth apenas fue aprobado como secretario de defensa de Estados Unidos, tras enfrentarse a legisladores escépticos de que el presentador de Fox News tenga la capacidad, temperamento y aptitud para el cargo.

Solo tres meses después, se vio envuelto en una primera controversia cuando él y otros altos funcionarios utilizaron la aplicación de mensajería Signal para enviar mensajes sobre ataques militares a Yemen. Un informe del Inspector General del Pentágono sobre el asunto fue entregado a los legisladores el miércoles.

Ahora Hegseth enfrenta preguntas sobre el uso de la fuerza militar y demandas para que publique todos los videos después de que un equipo de operaciones especiales supuestamente atacó a sobrevivientes de un presunto barco de drogas que había sido bombardeado frente a la costa de Venezuela. Algunos legisladores y expertos legales dicen que el segundo ataque violó las leyes de conflicto armado.

"Estas son acusaciones serias, y esa es la razón por la que vamos a tener una supervisión especial", declaró el senador Roger Wicker de Mississippi, el presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado.

El escrutinio en torno al agresivo estilo de liderazgo de Hegseth está sacando a la luz un descontento que se ha estado gestando en el Congreso sobre el escogido por el presidente Donald Trump para supervisar a las fuerzas armadas. Y está planteando un momento potencialmente existencial para Hegseth mientras los comités del Congreso que supervisan al sector castrense inician una investigación en medio de crecientes llamados de senadores demócratas para su renuncia.

Hegseth prometió una "cultura guerrera", pero los legisladores tienen objeciones

Desde que trabajó para convertirse en secretario de defensa, Hegseth ha prometido llevar una "cultura guerrera" al departamento más poderoso y costoso del gobierno de Estados Unidos, desde rebautizarlo como el Departamento de Guerra hasta descartar esencialmente las reglas que gobiernan cómo se comportan los soldados cuando las vidas están en juego.

Hegseth se defendió el martes sobre las acusaciones, diciendo que hubo "confusión de guerra", que hubo explosiones y fuego y que no vio sobrevivientes en el agua cuando se ordenó y lanzó el segundo ataque. Reprendió a aquellos que cuestionan sus acciones.

Sin embargo, la manera en que se llevó a cabo el operativo se ajusta al estilo de liderazgo de Hegseth, un ex oficial de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, parte de la generación posterior al 11 de septiembre, que fue desplegado en Irak y Afganistán y ganó Estrellas de Bronce.

Durante un discurso en septiembre en una inusual reunión de altos mandos militares que había convocado desde todos los rincones del mundo, Hegseth indicó que los militares ya no deben respetar "reglas de enfrentamiento estúpidas".

"Desatamos las manos de nuestros combatientes para intimidar, desmoralizar, cazar y matar a los enemigos de nuestro país", dijo. "No más reglas de enfrentamiento políticamente correctas y opresivas, solo sentido común, máxima letalidad y dureza para los combatientes".

Pero ahora los legisladores y expertos militares y legales dicen que el ataque del 2 de septiembre raya en la ilegalidad.

"Alguien tomó una decisión horrible. Alguien debe rendir cuentas", señaló el senador Thom Tillis, un republicano de Carolina del Norte que en enero retuvo su apoyo a Hegseth hasta solo momentos antes de emitir un voto crucial para su confirmación.

"Quizás el secretario Presentador de Talk Show experimentó confusión de guerra, pero lo cierto es que eso no cambia el hecho de que esto fue una ejecución extrajudicial que equivale a asesinato o un crimen de guerra", apuntó el senador demócrata pór Maryland Chris Van Hollen. "Debe renunciar".

El representante Don Bacon, un republicano que sirvió 30 años en servicio activo en la Fuerza Aérea, terminando su carrera con el rango de general de brigada, sostuvo que no es fan del liderazgo de Hegseth. "No creo que está a la altura de la tarea", dijo Bacon.

¿Mantendrá Hegseth el apoyo de Trump?

Trump, un republicano, en gran medida ha apoyado a su secretario de defensa, uno de los puestos más importantes a nivel de gabinete. Pero las decisiones de Wicker, junto con el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara, Mike Rogers de Alabama, y los principales demócratas en los comités, de abrir investigaciones proporcionan un raro momento en el que el Congreso afirma su poder y su autoridad para llevar a cabo la supervisión de la administración Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, quien guió la nominación del secretario de defensa hasta su confirmación, ha dicho que los ataques a los barcos están dentro de la autoridad de Trump como comandante en jefe, y señaló que Hegseth sirve a discreción del presidente.

"No tengo, en este momento, una evaluación del secretario", aseguró Thune al comienzo de la semana. "Otros pueden hacer esas evaluaciones".

Pero Hegseth también tiene fuertes aliados en el Capitolio, y sigue sin estar claro cuánto estarían realmente dispuestos los republicanos a oponerse al presidente, especialmente cuando han pasado el primer año de su administración cediendo a sus diversas demandas.

El vicepresidente JD Vance, quien emitió un raro voto de desempate para confirmar a Hegseth, lo ha defendido vigorosamente. Y el senador Eric Schmitt, otro aliado cercano de Trump, desestimó las críticas a Hegseth como "tonterías" y parte de un esfuerzo por socavar el enfoque de Trump en América Central y del Sur.

Hegseth "no es parte de la élite de Washington", aseveró Schmitt. "No es un académico de un centro de estudios del tipo que la gente pensó que Trump iba a elegir. ... Y por esa razón y otras, simplemente no les gusta".

La tensión entre algunos legisladores republicanos y el Pentágono ha estado aumentando durante meses. El Capitolio se ha enfurecido por los recientes movimientos para restringir cómo los funcionarios de defensa se comunican con los legisladores y la falta de información proveída sobre los ataques a barcos frente a la costa de Venezuela.

Hegseth ha hablado tanto con Wicker como con Rogers, los principales legisladores que supervisan el ejército. Rogers dijo que estaba "satisfecho" con Hegseth después de esa conversación, mientras que Wicker expresó que le dijo a Hegseth que debería testificar ante el Congreso.

Hegseth al principio intentó desestimar el informe inicial sobre el ataque publicando una foto del personaje de dibujos animados Franklin la Tortuga disparando a un barco desde un helicóptero, pero eso solo inflamó las críticas hacia él y enfureció a los legisladores que sintieron que no estaba tomando en serio las acusaciones.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer de Nueva York, calificó a Hegseth de "una vergüenza nacional", agregando que la publicación del caricatura es "algo que ningún líder serio pensaría en hacer".

Schumer repitió su insistencia el miércoles de que Hegseth "publique los videos completos y sin editar" de lo que sucedió.

Qué información recibirá el Congreso?

Más tarde esta semana, los presidentes de los comités de servicios armados, junto con los principales demócratas en los comités, escucharán un testimonio privado del vicealmirante de la Marina Frank "Mitch" Bradley, quien, según la Casa Blanca, ordenó el segundo ataque a los sobrevivientes.

Los republicanos han sido cuidadosos al reservar su juicio sobre el ataque hasta que completen su investigación, pero los demócratas dicen que estos problemas con Hegseth eran algo que se venía gestando desde hace tiempo.

El senador Tim Kaine, un demócrata de Virginia, señaló la tumultuosa audiencia de confirmación de Hegseth, en la que se plantearon problemas con su gestión de organizaciones sin fines de lucro, así como acusaciones de agresión sexual y abuso, y consumo de alcohol en el trabajo. Hegseth había prometido no consumir alcohol si era confirmado.

"Uno no cambia repentinamente su carácter o de conciencia solo porque lo confirmen como secretario de defensa", manifestó Kaine. "Al contrario, los rasgos personales simplemente se vuelven mucho más graves y existenciales".