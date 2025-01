Petro critica a Milei por eliminar el salario mínimo

El gobierno de Javier Milei en Argentina ha generado una gran polémica al considerar que el salario mínimo es un error y que debería desaparecer.

De acuerdo con el portavoz presidencial Manuel Adorni, hay personas dispuestas a trabajar por menos dinero, lo que hace que el esquema del salario mínimo no sea necesario.

Además, Adorni afirmó que "conceptualmente, tener un salario mínimo es un error", y que "esperemos que cuando Argentina sea completamente normal, conceptualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) deje de existir".

Naturalmente, se han generado tanto críticas como preocupación entre trabajadores y sindicatos, que ven en el salario mínimo una herramienta fundamental para proteger los derechos laborales y garantizar una vida digna en Argentina.

Debate tras eliminación del salario mínimo

En Argentina, el salario mínimo es de 279.718 pesos (279 dólares), lo que es insuficiente para cubrir la canasta básica y mantener un nivel de vida decente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, el índice anual de inflación en Argentina es de 166.0%, más bajo que en 2023, pero este número hace que el poder adquisitivo de los ciudadanos se reduzca constantemente.

En consecuencia, la decisión del gobierno de Milei de eliminar el salario mínimo ha generado un debate nacional y ha puesto en alerta a los trabajadores.

Por otro lado, los críticos argumentan que la eliminación del salario mínimo permitiría a los empleadores pagar salarios miserables y explotar a los trabajadores, lo que agravaría la situación de pobreza y desigualdad en el país.

Tras este anuncio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en contra de esta medida, calificándola de "esclavitud" y afirmó que "el salario mínimo argentino es el penúltimo de América. No tener salario y extender la jornada al máximo posible, es el paraíso del capitalismo salvaje. También se le llama a este modo de producir: esclavitud".

Petro, con quién ya ha conflictos Milei, también destacó que la eliminación del salario mínimo es una medida que va en contra de los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores.

En medio de esta polémica, el gobierno argentino fijó un nuevo salario mínimo obligatorio con aumentos escalonados entre diciembre y marzo del próximo año.

Sin embargo, la medida ha sido criticada por no ser suficiente para cubrir la canasta básica y por no abordar los problemas estructurales de la economía argentina.