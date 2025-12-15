Petróleo venezolano cae un 29% en su precio

CARACAS, Venezuela., diciembre 15 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El precio promedio del crudo venezolano, conocido como Merey, experimentó una "drástica caída de 29%", entre enero y noviembre de 2025, alcanzando su nivel más bajo en 55 meses, lo que equivale a un período de cuatro años y siete meses, según reporte del portal Petroguía. La caída en los precios ha tenido como contracara un aumento, si bien leve, en los niveles de producción.

Según datos del mercado petrolero, el promedio mensual del Merey se situó en 47,51 dólares por barril en noviembre, 19 dólares menos que en enero de 2025. Esta tendencia a la baja es consistente con la debilidad observada en la cesta global de crudos, pero se ve exacerbada por los descuentos adicionales que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) debe otorgar para comercializar su crudo, en medio de las sanciones de Estados Unidos, con renovada presión desde agosto último.

Entretanto, las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron durante el mes de noviembre, según reportó el portal especializado Finanzas Digital, en Caracas, y en este incremento se subieron los envíos a Estados Unidos, pese al despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe que tensiona las relaciones entre ambas naciones.

Aunque China es el principal destino del petróleo venezolano, esto como resultado de la política de sanciones de Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, se elevó a 150.000 barriles diarios el envío de crudo venezolano a territorio estadounidense en noviembre si se compara con los 128.000 barriles diarios de octubre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cifras resultan mínimas si se compara con el fuerte empuje que tenían las exportaciones de petróleo en 1999, por ejemplo, cuando totalizaron 3,1 millones de barriles por día, justamente en el momento en que Hugo Chávez accedió a la presidencia por primera vez y comenzó un nuevo ciclo político en Venezuela, que se ha extendido por cuarto de siglo.

La petrolera estadounidense Chevron, que recibió una licencia especial de la administración Trump este año, es la que lleva adelante esta actividad, que resulta llamativa dado el clima de tensión geopolítica que envuelve a Caracas y Washington desde agosto último. Hace tres meses, Trump ordenó un inusual y significativo despliegue naval y militar en el sur del Mar Caribe, según la Casa Blanca para combatir el narcotráfico, pero que con el paso de los días se revela más como una acción de presión política en contra de Maduro.

En esa dirección, los despachos al exterior de crudo venezolano, incluyendo a países aliados del chavismo como Cuba o China, podrían verse afectados severamente si Estados Unidos prosigue con su política de incautación de buques "fantasmas" o sancionados previamente por Washington, tras la captura de un petrolero, la semana pasada, un hecho que avivó las tensiones bilaterales.

De acuerdo con información pública, el buque interceptado por fuerzas militares de Estados Unidos, en el marco del despliegue naval y militar que comenzó en agosto en el sur del Mar Caribe, transportaba aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo, destinado presumiblemente a Cuba.

En noviembre, según el portal Finanzas Digital, el principal destino del petróleo de Venezuela fue nuevamente China, que recibió alrededor del 80% de las exportaciones totales, que equivale a unos 746.000 barriles diarios de crudo. Analistas consultados por ANSA creen que un fin último de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre el régimen de Maduro pueda ser cortar el abastecimiento de crudo venezolano a China y cortar la cooperación energética de Caracas con Teherán.

Por otro lado, la dinámica del mercado ha ampliado la brecha de precios entre el petróleo venezolano y la cesta de crudos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En noviembre pasado, esta diferencia se incrementó a 17 dólares por barril, un distanciamiento notable respecto a los períodos de flexibilización de sanciones, cuando la brecha se había reducido a aproximadamente 12 dólares.

Desde agosto pasado, por la vía de los hechos, la presencia de buques militares estadounidenses en el Mar Caribe no había interrumpido el tránsito de embarcaciones petroleras hacia y desde Venezuela, pero tal cosa cambió la semana pasada y podría tener impacto en lo que había sido un leve repunte en las exportaciones venezolanas de crudo.

La combinación de una eventual disminución en las exportaciones, junto con la tendencia a la baja que de forma significativa ha distinguido al petróleo venezolano en este año, podría constituir una combinación muy negativa para el gobierno de Maduro, ya que todo lo relacionado con el crudo impacta directamente en la economía de este país sudamericano, anclado largamente al negocio de los hidrocarburos.