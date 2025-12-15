INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Este lunes la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, entregó al presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, un paquete de propuestas de autoridades electorales locales y organizaciones de la sociedad civil.

La consejera presidenta del INE puntualizó que la mejor manera de participar para contar con un mejor sistema electoral es aportando ideas y propuestas.

"Si hay alguna propuesta en específico que cada quien podamos poner en el repositorio para ello, colocado en la página de la Comisión, hay que hacerlo. Porque cada vez que se nos abre una puerta y guardamos silencio, mañana estamos imposibilitados a hacer cualquier tipo de sugerencias. Hay que aprovechar cada puerta que se abre. Y esta es una más que se abre. [...] Formemos parte de esta historia, no nos quedamos al margen", subrayó.

Dijo que las propuestas que se entregan a Pablo Gómez son resultado de un buen trabajo colegiado.

Acompañada de representantes de los 32 Organismos Públicos Electorales, la consejera presidenta del INE defendió la labor de esos entes estatales, que, dijo, deben ser considerados dentro de la reforma electoral.

"Es un conocimiento vasto el que existen los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializada que debemos tener y cómo lo comparten con el Instituto Nacional Electoral. (Ambas partes, los OPLES y el INE, llegamos hasta el último rincón de las localidades para poder instalar las casillas", destacó.

Por su parte, el presidente de la comisión presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que aún no concluye la reunión de propuestas, por lo que invitó a personas y organismos interesados a presentarlas.

"Es del mayor interés de la comisión, si hay algunas otras que puedan ayudarnos a resolver algunos nudos que no son poca cosa, porque sería magnífico, se los agradecería mucho", puntualizó.

Al acto asistieron, además de la presidenta del INE, autoridades de los 32 OPLES y representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil.