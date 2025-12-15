logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

El presidente de la Comisión Presidencial invita a presentar propuestas para la reforma electoral en un acto que reúne a autoridades y organizaciones

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 02:57 p.m.
A
INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Este lunes la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, entregó al presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, un paquete de propuestas de autoridades electorales locales y organizaciones de la sociedad civil.

La consejera presidenta del INE puntualizó que la mejor manera de participar para contar con un mejor sistema electoral es aportando ideas y propuestas.

"Si hay alguna propuesta en específico que cada quien podamos poner en el repositorio para ello, colocado en la página de la Comisión, hay que hacerlo. Porque cada vez que se nos abre una puerta y guardamos silencio, mañana estamos imposibilitados a hacer cualquier tipo de sugerencias. Hay que aprovechar cada puerta que se abre. Y esta es una más que se abre. [...] Formemos parte de esta historia, no nos quedamos al margen", subrayó.

Dijo que las propuestas que se entregan a Pablo Gómez son resultado de un buen trabajo colegiado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Acompañada de representantes de los 32 Organismos Públicos Electorales, la consejera presidenta del INE defendió la labor de esos entes estatales, que, dijo, deben ser considerados dentro de la reforma electoral.

"Es un conocimiento vasto el que existen los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializada que debemos tener y cómo lo comparten con el Instituto Nacional Electoral. (Ambas partes, los OPLES y el INE, llegamos hasta el último rincón de las localidades para poder instalar las casillas", destacó.

Por su parte, el presidente de la comisión presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, señaló que aún no concluye la reunión de propuestas, por lo que invitó a personas y organismos interesados a presentarlas.

"Es del mayor interés de la comisión, si hay algunas otras que puedan ayudarnos a resolver algunos nudos que no son poca cosa, porque sería magnífico, se los agradecería mucho", puntualizó.

Al acto asistieron, además de la presidenta del INE, autoridades de los 32 OPLES y representantes de una decena de organizaciones de la sociedad civil.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES
INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

SLP

El Universal

El presidente de la Comisión Presidencial invita a presentar propuestas para la reforma electoral en un acto que reúne a autoridades y organizaciones

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre
IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

SLP

El Universal

El IMSS advierte sobre las consecuencias legales y fiscales para empresas que incurren en prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero.

Andrea Chávez: 10 asesores y sólo una iniciativa aprobada
Andrea Chávez: 10 asesores y sólo una iniciativa aprobada

Andrea Chávez: 10 asesores y sólo una iniciativa aprobada

SLP

SinEmbargo.mx

Investigación de Sin Embargo revela bajo rendimiento legislativo de la senadora morenista pese a su equipo de apoyo.

Claudia Sheinbaum asegura que acuerdo de agua con EEUU no afectará a México
Claudia Sheinbaum asegura que acuerdo de agua con EEUU no afectará a México

Claudia Sheinbaum asegura que acuerdo de agua con EEUU no afectará a México

SLP

AP

Detalles del pacto entre México y EEUU para cumplir con envío de agua a Texas.