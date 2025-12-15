Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Los doce jornaleros agrícolas y el chofer de la unidad que los transportaba desde el estado de Hidalgo, quienes desaparecieron durante su desplazamiento por el municipio de Concordia, fueron localizados sanos y salvos y actualmente rinden declaración ante las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, los trabajadores del campo fueron contratados para labores de siembra y recolección de tomate rojo en la zona de La Cruz de Elota, a aproximadamente 100 kilómetros al sur de Culiacán. El grupo salió de la comunidad de Hugutla, Hidalgo, a bordo de una vagoneta conducida por Oldahir "N", de 29 años.

La empresa de transporte perdió contacto con el operador durante la madrugada del sábado 13 de diciembre, poco después de que éste reportó una parada de descanso en una gasolinería del municipio de Concordia.

Ante la falta de comunicación, familiares de cinco jornaleros y del chofer presentaron denuncias por desaparición en un tramo carretero de la región, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de autoridades judiciales de Sinaloa.

Las autoridades confirmaron que el grupo fue encontrado sin lesiones y sin haber sido agredido, aunque no se revelaron detalles sobre el lugar exacto donde fueron localizados.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para identificar a las personas que los retuvieron durante varias horas, a fin de deslindar responsabilidades.