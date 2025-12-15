logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Fotogalería

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

Doce jornaleros y chofer son encontrados sanos y salvos en Culiacán tras desaparecer en Hidalgo

Por El Universal

Diciembre 15, 2025 03:21 p.m.
A
Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin., diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- Los doce jornaleros agrícolas y el chofer de la unidad que los transportaba desde el estado de Hidalgo, quienes desaparecieron durante su desplazamiento por el municipio de Concordia, fueron localizados sanos y salvos y actualmente rinden declaración ante las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, los trabajadores del campo fueron contratados para labores de siembra y recolección de tomate rojo en la zona de La Cruz de Elota, a aproximadamente 100 kilómetros al sur de Culiacán. El grupo salió de la comunidad de Hugutla, Hidalgo, a bordo de una vagoneta conducida por Oldahir "N", de 29 años.

La empresa de transporte perdió contacto con el operador durante la madrugada del sábado 13 de diciembre, poco después de que éste reportó una parada de descanso en una gasolinería del municipio de Concordia.

Ante la falta de comunicación, familiares de cinco jornaleros y del chofer presentaron denuncias por desaparición en un tramo carretero de la región, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de autoridades judiciales de Sinaloa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades confirmaron que el grupo fue encontrado sin lesiones y sin haber sido agredido, aunque no se revelaron detalles sobre el lugar exacto donde fueron localizados.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para identificar a las personas que los retuvieron durante varias horas, a fin de deslindar responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa
Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

Localizan sanos y salvos a jornaleros desaparecidos en Sinaloa

SLP

El Universal

Doce jornaleros y chofer son encontrados sanos y salvos en Culiacán tras desaparecer en Hidalgo

Golpes y empujones entre PAN y Morena durante sesión en el Congreso de la CDMX
Golpes y empujones entre PAN y Morena durante sesión en el Congreso de la CDMX

Golpes y empujones entre PAN y Morena durante sesión en el Congreso de la CDMX

SLP

SinEmbargo.mx

La sesión en el Congreso de CdMx se convierte en un ring de boxeo entre diputados del PAN y Morena

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES
INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

INE entrega propuestas de reforma electoral de OPLES

SLP

El Universal

El presidente de la Comisión Presidencial invita a presentar propuestas para la reforma electoral en un acto que reúne a autoridades y organizaciones

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre
IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

IMSS insta a patrones a evitar bajas laborales en diciembre

SLP

El Universal

El IMSS advierte sobre las consecuencias legales y fiscales para empresas que incurren en prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores en diciembre y recontratarlos en enero.