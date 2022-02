Piden a Blinken consultar a Ken Salazar antes de soltar un "tuitazo"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos antes de soltar un "tuitazo" -sobre la situación de los periodistas en el país- deberían consultar al embajador americano en México, Ken Salazar.

"El embajador Ken Salazar ha estado ayudando en este proyecto (tren de la aduana de Sonora) y en otros, es un embajador que trabaja en bien de las dos naciones y es respetuoso, ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado, le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta, pero no quiero meterme en eso, porque él es muy conciliador", dijo el Presidente en su conferencia de prensa.

Lo anterior en alusión al mensaje del martes pasado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien externó su preocupación por la cantidad de periodistas asesinados en México.

"El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad", dijo el número dos de la administración Biden por medio de su cuenta de Twitter.

Esto provocó intercambio de respuestas entre el gobierno de México y la administración del presidente Joe Biden.

Ayer el presidente López Obrador pidió a Blinken que se informe y no actúe de manera "injerencista" porque los asesinatos de comunicadores en el país "no son crímenes de Estado".

En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Jean Psaky dijo que el secretario de Estado, Antony Blinken, "habló con base en los hechos".

"Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno", expresó la funcionaria estadounidense.