Piden asegurar acceso mundial a dosis anti-covid

Con la consigna "La muerte está de luto", integrantes de la iniciativa Vaccinate Our World (VOW) liderada por AIDS Healthcare Foundation realizaron un performance para pedir a los líderes del G20 que garanticen el acceso mundial a la vacuna contra el Covid-19.

Demandaron crear una nueva "arquitectura" mundial en salud, más allá de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no sólo regule las acciones de los países en materia sanitaria, sino que castigue a aquellos que no cumplan los reglamentos sanitarios internacionales.