Plantea canciller alemán restablecer orden mundial

Múnich, Ale.- El canciller alemán, Friedrich Merz, planteó fortalecer Europa en un tiempo en que es crucial reparar la relación transatlántica, en un contexto de grandes potencias que ignoran el derecho internacional, en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), que reúne a 200 jefes de Estado y de Gobierno y ministros de 120 países.

En la conferencia, que posibilita innumerables contactos bilaterales y reuniones informales como los que mantuvieron por separado el propio Merz con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, el canciller germano realizó una llamada de atención a los europeos.

Merz planteó desde la tribuna del Bayerische Hof, hotel muniqués que recibe esta prestigiosa cita anual de la política internacional, que el mundo vive una era marcada por el comportamiento de "grandes potencias" que no respetan el derecho internacional.

"El orden internacional basado en derechos y reglas está siendo destruido. Me temo que tenemos que decirlo todavía más claramente: este orden, por imperfecto que fuera incluso en sus mejores tiempos, ya no existe", señaló Merz.

Para el canciller, esta situación ha servido para sacar a Europa de unas "largas vacaciones de la historia" tras las cuales el Viejo Continente tiene que reforzarse en lo militar, lo político, lo económico y lo tecnológico.

"Reparemos la confianza transatlántica y reavivémosla juntos", se dirigió Merz en inglés a los "amigos" de EU, entre los que se encontraban Rubio.

"Desde hace tres generaciones ha sido la confianza entre aliados, socios y amigos lo que hizo de la OTAN la más fuerte de las alianzas de todos los tiempos. Europa conoce el valor de esto", apuntó el canciller Merz.