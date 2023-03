Polémica en Chile por la declaración del Día de la Visibilidad Lésbica

Santiago de Chile (EFE).- Activistas LGTBI calificaron este miércoles de "irresponsable y vergonzosa" la decisión del Gobierno chileno de quitarle prioridad a la discusión parlamentaria de un proyecto que declara el 9 de julio como Día de la Visibilidad Lésbica y le acusaron de "ceder a la presión de la extrema derecha".



"Esta postura del Gobierno es totalmente irresponsable, así como un burla contra las mujeres de la diversidad", afirmó Javiera Zúñiga, vocera del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las organizaciones LGBTI más importantes del país.

"Haber puesto urgencia al proyecto de ley para quitársela a solo dos días es de una liviandad extrema, que explicita una improvisación repudiable con los derechos humanos de un sector de la sociedad", añadió la activista.

El Gobierno chileno otorgó el lunes suma urgencia al proyecto impulsado por varias diputadas oficialistas, un mecanismo parlamentario que obliga a la cámara donde fue presentada la iniciativa a discutirla en un plazo máximo de 15 días.

La decisión generó una oleada de críticas en la oposición de derecha, que arremetió contra el Gobierno por no darle prioridad a proyectos relacionados con la seguridad, en una semana especialmente para el cuerpo policial de Carabineros, que ha tenido que lamentar la muerte de uno de sus agentes atropellado durante un operativo en la ciudad sureña de Concepción.

"Esas son las urgencias, las prioridades del presidente Boric, absolutamente desconectado con la realidad, mientras el Chile real está tomado por el narcotráfico y el crimen organizado", dijo en Twitter Cristián Araya, diputado del ultraderechista Partido Republicano.

Por su parte, Sergio Bobadilla, diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se preguntó: "¿Qué pasa con las urgencias en seguridad para que no sigan asesinando a nuestros carabineros?".

La derecha también cuestionó que la efeméride coincida con el Día de la Bandera Nacional, en la que se conmemora la Batalla de Concepción en el marco de la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú a finales del siglo XIX.

¿CAMBIO DE FECHA?

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, que se encarga de la relaciones con el Parlamento, anunció de forma sorpresiva la noche del martes que se iba a cambiar el Día de la Visibilidad Lésbica para que no coincidan en el mismo día "dos fechas que representan distintos motivos de conmemoración".

Para la portavoz de Movilh la fecha es "inamovible" y el cambio de postura "demuestra que el Ejecutivo ha cedido a las presiones de los sectores más duros de la derecha".

"El 9 de julio es la fecha del primer ataque de odio que se tiene registro contra una mujer lesbiana en Chile, Mónica Briones, y esa fecha, no puede cambiarse. Es y seguirá siendo la fecha que las mujeres diversas conmemoremos el Día de la Visibilidad Lésbica", agregó Zúñiga.

También criticó la decisión del Gobierno Emilia Schneider, diputada oficialista y una de las impulsoras del proyecto, quien aseguró que "muchos días comparten efemérides" y que "esto es una polémica artificial de la derecha".

"Como una de las autoras del proyecto, no comparto la posición de la ministra y no apoyaré modificar la fecha. El día de la visibilidad lésbica es el 9 de julio, por Mónica Briones, con o sin ley. Es por la memoria, y eso es inalterable. No se entiende ceder a la ultra derecha", agregó.