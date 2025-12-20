logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Polémico rebautizo de Centro Kennedy

Por EFE

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Polémico rebautizo de Centro Kennedy

Washington.- El Centro Kennedy de las Artes Escénicas añadió este viernes a la fachada de su sede en Washington el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, un día después de que su junta directiva, liderada por el republicano, votara a favor de rebautizar la institución como Centro Trump-Kennedy.

El nombre del mandatario ya está fijado a la pared sobre el rótulo original dedicado al expresidente John F. Kennedy.

´The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts´ puede leerse en la fachada después de que los técnicos levantaran la lona azul tras la que trabajaron desde horas tempranas.

El emblemático complejo de las artes ya había adoptado la nueva denominación en perfiles en redes sociales, tras el anuncio hecho por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según Leavitt, la junta directiva del Centro votó "unánimemente" para rebautizar el centro cultural, nombrado en honor al exmandatario demócrata, asesinado en 1963.

El cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio", agregó la portavoz.

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos
Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

SLP

El Universal

La competencia deportiva Patriot Games es parte de la celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026.

Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein
Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein

Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein

SLP

SinEmbargo.mx

El gobierno de Estados Unidos integró varios paquetes de la información

México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU
México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU

México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU

SLP

El Universal

La FAO incluye a México en proyectos para fortalecer la sostenibilidad agrícola

Defensa de García Luna apela sentencia en EU
Defensa de García Luna apela sentencia en EU

Defensa de García Luna apela sentencia en EU

SLP

El Universal

Abogados argumentan irregularidades en el proceso judicial que lo llevó a 38 años de prisión