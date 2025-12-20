Polémico rebautizo de Centro Kennedy

Washington.- El Centro Kennedy de las Artes Escénicas añadió este viernes a la fachada de su sede en Washington el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, un día después de que su junta directiva, liderada por el republicano, votara a favor de rebautizar la institución como Centro Trump-Kennedy.

El nombre del mandatario ya está fijado a la pared sobre el rótulo original dedicado al expresidente John F. Kennedy.

´The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts´ puede leerse en la fachada después de que los técnicos levantaran la lona azul tras la que trabajaron desde horas tempranas.

El emblemático complejo de las artes ya había adoptado la nueva denominación en perfiles en redes sociales, tras el anuncio hecho por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, la junta directiva del Centro votó "unánimemente" para rebautizar el centro cultural, nombrado en honor al exmandatario demócrata, asesinado en 1963.

El cambio se debe a "la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio", agregó la portavoz.

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso.