Policía abate a hombre en el Arco del Triunfo
París, Fra.- El hombre armado con un cuchillo que intentó atacar a varios gendarmes en el Arco del Triunfo de París y que había sido reducido a tiros por los agentes murió a causa de las heridas, anunció la Fiscalía Antiterrorista de Francia.
Este organismo señaló que ha abierto una investigación por "los cargos de tentativa de asesinato de personas depositarias de la autoridad pública (PDAP) en relación con un objetivo terrorista, y participación en una asociación de malhechores terrorista criminal".
De acuerdo con los primeros elementos que maneja la Fiscalía, un hombre atacó a un miembro de la Gendarmería Nacional con un cuchillo y unas tijeras poco después de las 18:00, hora local (17:00 GMT) en la plaza de l´Étoile, donde se yergue el Arco del Triunfo.
"Otro gendarme respondió haciendo uso de su arma reglamentaria para neutralizar al asaltante. El gendarme atacado no sufrió heridas, ya que el cuchillo chocó contra el cuello de su gabardina", indicaron las autoridades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Según informaron las autoridades, el atacante, nacido en 1978, era de nacionalidad francesa y había sido condenado a una pena de 17 años de reclusión criminal por el tribunal de primera instancia de Bruselas el 25 de junio de 2013 por tentativa de asesinato con fines terroristas contra tres funcionarios de policía en Molenbeek, el 8 de junio de 2012.
no te pierdas estas noticias
Trump advierte a Irán mientras refuerza despliegue del USS Ford
AP
El USS Ford suma más de 5.000 soldados y duplica aeronaves en la región ante amenazas iraníes.