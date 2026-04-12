Policía irlandesa retira protesta

Dublín, Ale.- La policía se retiró y arrestó el sábado a manifestantes que se oponen a reabrir la única refinería de petróleo de Irlanda, mientras que las intensas protestas por el vertiginoso aumento en el precio del combustible hicieron que muchas bombas de gasolina quedaran sin suministro y amenazaron con paralizar el transporte.

Camiones y tractores seguían bloqueando el acceso a los vitales depósitos de combustible ya un importante puerto, y los vehículos que congestionaban el tráfico provocaban el cierre de una parte de la principal autopista alrededor de Dublín, la capital, así como de algunos tramos de otras vías importantes.

El comisionado de la policía irlandesa, Justin Kelly, afirmó que se intensificaría la aplicación de la ley porque los manifestantes bloqueaban ilegalmente infraestructura crítica y ponían en riesgo la seguridad pública debido al impacto que la escasez de gasolina podría tener en la respuesta de emergencia de paramédicos y bomberos.

Funcionarios del gobierno y un negociador señalaron que se avanzó en las conversaciones para resolver la disputa.

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Ger Hyland, presidente de la Asociación Irlandesa de Transporte por Carretera, que actúa en nombre de algunos manifestantes, dijo que empatiza con su situación.

"Son empresarios trabajadores, y solo tratan de sobrevivir y mantener su negocio a flote, igual que cualquiera de los demás que participan en estas negociaciones", expresó.

Funcionarios del gobierno, que ya habían introducido para aliviar la carga de las subidas de precios, se han mostrado desconcertados por la lógica detrás de las manifestaciones porque el alza global de precios se debe al conflicto en Oriente Medio, que ha restringido las exportaciones de petróleo.