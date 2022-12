Policía peruana dice que las protestas en Lima son "altamente violentas" y poco numerosas

LIMA, Perú (EFE).- La Policía Nacional de Perú explicó este martes que las protestas de los últimos dos días en Lima contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, fueron "altamente violentas" pero poco numerosas y que, durante las mismas, resultaron heridos 130 agentes.



El jefe de la Región Policial Lima, el general Víctor Zanabria, dio una rueda de prensa en la céntrica plaza San Martín de Lima, donde el lunes se concentraron parte de las protestas en la capital, para hacer balance de las últimas jornadas.

"No estamos hablando de una manifestación multitudinaria, no llegan a 600 personas que están marchando, pero son altamente violentos, altamente organizados para destruir las cosas", señaló Zanabria.

La capital de Perú fue testigo este lunes de fuertes enfrentamientos entre vándalos y policías durante una protesta contra Boluarte, que también pedía el cierre del Congreso, sucesos que acabaron con saqueos, ataques a medios de comunicación y heridos en el centro de la ciudad.

"Hemos utilizado escopetas de perdigones. Hemos utilizado el material no letal. El proyectil de gas no tiene puntería no es de que usted apunta y le vaya a caer a una persona. Si le cae es un acto casi providencial porque no tiene órganos de puntería", dijo Zanabria respecto a los heridos reportados por el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno.

Entre los manifestantes heridos anoche, EFE fue testigo de cómo un joven fue golpeado por una bomba de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas del orden, que fue trasladado inconsciente a un centro médico.

Por otra parte, Zanabria denunció que este lunes recibieron el impacto de 1,000 canicas disparadas con hondas y hechizas (armas de fuego artesanales) "con propulsión de cohetones que ahora están en boga por la Navidad y esto ha generado varios lesionados en la Policía, hay más de 14 que han recibido los impactos".

"Esto evidencia el grado de violencia que tienen hacia el personal policial", declaró.

En estos disturbios reportó 11 detenidos y 32 agentes heridos, entre los cuales está el general de la Policía Manuel Lozada, a cargo del operativo, quien sufrió una fractura en una pierna.

Además informó que más de 5,000 policías serán desplegados en distintos puntos del centro histórico de Lima para garantizar la seguridad a vecinos, comerciantes y público en general que se pueda ver afectado.

Las manifestaciones de protesta que estallaron el domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron un máximo nivel de violencia el lunes al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.

"Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (...) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego", dijo Revollar al canal Epicentro TV.

Los enfrentamientos más violentos se están dando en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa, aunque para este martes se han convocado paros en diversos puntos de la geografía peruana.