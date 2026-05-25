logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Policía turca asalta las oficinas de opositores

Por AP

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Policía turca asalta las oficinas de opositores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ankara, Turquía.- La policía turca irrumpió el domingo las oficinas del principal partido de oposición del país, el CHP, y disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra una multitud de simpatizantes y funcionarios del partido que estuvieron atrincherados en las instalaciones durante tres días.

      Fue un final violento para un tenso pulso entre integrantes del Partido Popular Republicano, o CHP, y un equipo designado por una corte de apelaciones, intensificando las tensiones entre la oposición y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

      Los simpatizantes habían bloqueado la entrada del patio con autobuses y usaron muebles para bloquear el acceso al edificio. Imágenes captadas por medios locales en el patio y dentro del edificio mostraron enormes nubes de gas lacrimógeno mientras la policía antimotines irrumpía en las instalaciones, antes de que los periodistas fueran desalojados por la policía.

      Una vez que comenzó el operativo, los simpatizantes intentaron repeler a la policía rociándolos con extintores, pero fueron detenidos rápidamente. Puertas, muebles y ventanas de la planta baja quedaron destruidos durante el enfrentamiento.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva
        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        Tanque químico dañado en Garden Grove mantiene evacuación masiva

        SLP

        AP

        GKN Aerospace monitorea tanque dañado mientras residentes enfrentan incertidumbre y presentan demanda colectiva.

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca
        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

        SLP

        AP

        El sospechoso Nasire Best tenía antecedentes por intentar ingresar a la Casa Blanca y fue declarado muerto.

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo
        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de alcohol bencílico en Manzanillo

        SLP

        EFE

        Las sustancias aseguradas podrían emplearse en la fabricación de fentanilo y metanfetaminas, según análisis preliminares de la FGR.

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales
        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        Congreso prepara periodo extraordinario para reformas judiciales

        SLP

        EFE

        La Asamblea EuroLat coincidirá con el periodo extraordinario en el Senado mexicano.