Policía turca asalta las oficinas de opositores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ankara, Turquía.- La policía turca irrumpió el domingo las oficinas del principal partido de oposición del país, el CHP, y disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra una multitud de simpatizantes y funcionarios del partido que estuvieron atrincherados en las instalaciones durante tres días.

Fue un final violento para un tenso pulso entre integrantes del Partido Popular Republicano, o CHP, y un equipo designado por una corte de apelaciones, intensificando las tensiones entre la oposición y el gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Los simpatizantes habían bloqueado la entrada del patio con autobuses y usaron muebles para bloquear el acceso al edificio. Imágenes captadas por medios locales en el patio y dentro del edificio mostraron enormes nubes de gas lacrimógeno mientras la policía antimotines irrumpía en las instalaciones, antes de que los periodistas fueran desalojados por la policía.

Una vez que comenzó el operativo, los simpatizantes intentaron repeler a la policía rociándolos con extintores, pero fueron detenidos rápidamente. Puertas, muebles y ventanas de la planta baja quedaron destruidos durante el enfrentamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí