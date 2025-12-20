Polonia brinda su apoyo a Ucrania

Varsovia, Polonia.- Los presidentes de Ucrania y Polonia se reunieron en Varsovia el viernes para subrayar la unidad de sus países frente a Rusia. También señalaron avances en la reconciliación histórica, que había causado tensiones en las relaciones bilaterales en el pasado.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski fue recibido por su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el Palacio Presidencial para una visita destinada a asegurar que las relaciones se mantengan estables, independientemente de cualquier cambio de poder en Varsovia.

El gobierno liberal de Polonia es un firme defensor de Ucrania, con el primer ministro Donald Tusk actuando como uno de los defensores más viscerales de Kiev en foros internacionales. Pero los resultados de las elecciones presidenciales de este año indican que el anterior partido nacionalista Ley y Justicia podría volver al poder en 2027.

Durante una conferencia de prensa el viernes, Nawrocki señaló que estaba contento con la visita de Zelenski. Dijo que la presencia del presidente ucraniano en Varsovia era una buena noticia para Varsovia y Kiev y una mala noticia para Moscú.

"En asuntos estratégicos, nuestra cooperación estratégica en el campo de la seguridad, Polonia, Ucrania, países de la región, países llenos de valores democráticos están juntos y esto nunca ha estado en duda", afirmó Nawrocki.

Añadió que Polonia apoyaba los esfuerzos para transferir activos rusos congelados a Ucrania, así como más sanciones contra Rusia y acciones contra su flota clandestina.