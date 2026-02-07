logo pulso
Por tormenta, 8 muertos en Filipinas

Por AP

Febrero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Por tormenta, 8 muertos en Filipinas

Cagayan de Oro, Filipinas.- Una tormenta tropical provocó inundaciones y un alud en el sur de Filipinas y dejó al menos ocho muertos, más de 28.000 desplazados y residentes atrapados en sus casas en dos aldeas anegadas.

La tormenta tropical Penha tocó tierra en la provincia de Surigao del Sur, en el sureste del país, desde el Pacífico a última hora del jueves. Se debilitó a depresión tropical el viernes por la noche y fue detectada por última vez frente a la provincia central de Cebú con vientos sostenidos que rondaban los 55 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 75 km/h (47 mph), según la agencia meteorológica del país.

Una pareja y dos niños fallecieron el jueves por la noche cuando su choza en una zona de canteras fue arrasada por un deslave causado por las lluvias torrenciales en un poblado al sur de la ciudad de Cagayán de Oro, indicó Antonio Sugarol, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

Tres personas más se ahogaron en aguas crecidas en la ciudad sureña de Iligan y otro aldeano se ahogó en el pueblo de Carmen en la provincia de Agusan del Norte, también en el sur, informó la Defensa Civil.

En Iligan, a más de 80 kms al suroeste de Cagayán de Oro, un residente llamó a una emisora de radio y suplicó que la rescatasen del segundo piso de su casa, donde el agua subía y atrapaba a su familia ya otras tres familias.

