Portaaviones de Estados Unidos llega a Venezuela en demostración de poder militar

WASHINGTON (AP) — Se espera que el portaaviones más avanzado de Estados Unidos que llegue a las aguas frente a Venezuela en días, una demostración de poder militar estadounidense no vista en América Latina durante generaciones.

Los expertos discrepan sobre la posibilidad de que aviones de combate estadounidenses despeguen del USS Gerald R. Ford para bombardear objetivos dentro de Venezuela y presionar aún más al presidente autoritario Nicolás Maduro para que renuncie. Sin embargo, ya sea que sirva para ese propósito o solo patrulle el Caribe mientras Estados Unidos destruye barcos que acusa de traficar drogas, la presencia del buque de guerra de 100.000 toneladas por sí sola está enviando un mensaje.

"Este es el ancla de lo que significa tener poder militar de Estados Unidos una vez más en América Latina", señaló Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group para la región de los Andes. "Y esto ha generado muchas ansiedades en Venezuela, pero también en toda la región. Creo que todos están observando esto con cierta expectación para ver cuán dispuesto está Estados Unidos a realmente usar la fuerza militar".

La inminente llegada del Ford es un momento importante en la campaña de la administración Trump en Sudamérica, que describe como una operación antidrogas. Escala la ya masiva acumulación de poderío militar en la región, con presión adicional de entrenamientos de bombarderos cerca de la costa venezolana, operaciones de la CIA que han sido públicamente autorizadas dentro del país y ataques a embarcaciones en el Caribe y el oriente del océano Pacífico que han matado a más de 75 personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estados Unidos ha utilizado durante mucho tiempo portaaviones como herramientas de disuasión para presionar e influir en otras naciones, a menudo sin emplear ninguna fuerza. Transportan miles de marineros y decenas de aviones de combate que pueden atacar objetivos en el interior de un país.

EEUU dice que está enfocado en combatir el tráfico de drogas

El secretario de Estado, Marco Rubio, insiste en que el presidente Donald Trump está enfocado en detener el ingreso de drogas a Estados Unidos combatiendo a "narcoterroristas criminales organizados".

"Eso es lo que ha autorizado. Eso es lo que está haciendo el Ejército. Por eso nuestros activos están allí", dijo a los periodistas el miércoles después de reunirse con sus homólogos del Grupo de los Siete en Canadá.

Pero Rubio también dice que Estados Unidos no reconoce a Maduro, quien fue ampliamente acusado de robar las elecciones del año pasado, como el líder de Venezuela y ha dicho que el gobierno venezolano es una "organización de transbordo" que coopera abiertamente con aquellos que trafican drogas hacia Estados Unidos.

Algunos expertos dicen que el despliegue del Ford parece estar más orientado hacia un cambio de gobierno en Venezuela que al tráfico de drogas.

"No hay nada que un portaaviones aporte que sea útil para combatir el tráfico de drogas", dijo Dickinson. "Creo que es claramente un mensaje mucho más orientado a presionar a Caracas".

Bryan Clark, un exsubmarinista de la Marina y analista de defensa en el Hudson Institute, un grupo de expertos conservador, explicó que la administración Trump no habría desplegado el Ford "si no tuvieran la intención de usarlo".

"Creo que esta administración está muy abierta a usar la fuerza militar para lograr objetivos particulares", dijo Clark. "Creo que van a querer realizar algunas operaciones militares a menos que Maduro renuncie en el próximo mes o algo así".

Después de que Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informaron a los legisladores la semana pasada, el legislador Jim Himes, el principal demócrata en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que no dieron indicios de que los ataques se detendrían, pero también indicaron que estaban apuntando a traficantes de cocaína y no tenían la intención abierta de derrocar a Maduro.

Mark Cancian, un coronel retirado de la Marina y asesor senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, espera que los buques de guerra estadounidenses lancen misiles desde otros barcos antes de enviar aviones de combate estadounidenses. Agregó que Venezuela tiene sistemas de defensa antimisiles relativamente sofisticados de Rusia que podrían poner en riesgo a los pilotos estadounidenses.

"Debido a que tienen muchos sistemas, algunos son relativamente nuevos y todos son móviles, probablemente no los conseguiríamos todos", dijo Cancian. "Así que hay algún riesgo de que podamos perder algunos aviones".

Venezuela se moviliza ante un posible ataque

El gobierno de Venezuela promocionó esta semana una movilización "masiva" de tropas y civiles para defenderse de posibles ataques de Estados Unidos. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo en un comunicado que la movilización de "medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos" serían parte de un esfuerzo de preparación de dos días "para enfrentar las amenazas imperiales".

La televisión estatal mostró a miembros del Ejército, la policía y las milicias en formaciones en todo el país. Padrino también pronunció un discurso, transmitido por la televisión estatal, junto a un sistema de misiles tierra-aire en una base militar en la capital, Caracas.

Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos, insiste en que las intenciones de la administración Trump son forzarlo a dejar el poder. La oposición política de Venezuela, respaldada por Estados Unidos, ha renovado su promesa de un cambio de gobierno inminente.

David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que ha estudiado Venezuela durante más de 30 años, dijo que el Ejército de Estados Unidos no tiene suficiente personal en la región, incluso con el portaaviones, para una invasión.

"Es consistente con este deseo de demostrar una fuerza creíble, que ya tenían", dijo Smilde sobre el portaaviones. "No cambia la ecuación. No creo que el hecho de que esté allí signifique que necesariamente tengan que atacar. Solo significa que Trump y Hegseth no han olvidado esto, y todavía están a bordo tratando de generar un cambio de régimen a través de una demostración de fuerza".

Smilde dijo que la oposición política de Venezuela ha dicho durante mucho tiempo a los funcionarios estadounidenses que "solo una amenaza creíble de fuerza" haría que el gobierno de Maduro se derrumbara. Para Trump, dijo, ese sería el mejor resultado de esta operación.

Resistencia a la inteligencia

Las acciones de Estados Unidos han enfrentado resistencia en la región, en el Congreso y entre organizaciones de derechos. Sin embargo, los republicanos del Senado votaron la semana pasada para rechazar una legislación que habría puesto un control sobre la capacidad de Trump para lanzar un ataque contra Venezuela.

El presidente colombiano Gustavo Petro, quien recientemente fue sancionado por Estados Unidos por acusaciones de ayudar al tráfico de drogas, anunció el martes la suspensión del intercambio de inteligencia con el antiguo aliado norteamericano hasta que cesen los ataques. Pero suavizó su postura al día siguiente, diciendo que el intercambio continuaría siempre que las agencias garanticen que no se utilizará en acciones que pongan en peligro los derechos humanos.

Rubio rechazó los informes de que el Reino Unido ha detenido parte del intercambio de inteligencia en la región por preocupaciones sobre los ataques, diciendo que los activos de Estados Unidos en la región proporcionan dicha información.

Estados Unidos no está "pidiendo a nadie que nos ayude con lo que estamos haciendo, en ningún ámbito. Y eso incluye al Ejército", dijo.

México, sin embargo, está intensificando su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que su administración hizo un acuerdo con Estados Unidos para que la Marina de México intercepte barcos en aguas internacionales cerca de México que Estados Unidos alega están transportando drogas para evitar más ataques frente a su costa.

Usarlo o perderlo

El Ford, originalmente desplegado en el Mediterráneo, estaba dentro de la región del Comando Sur de Estados Unidos, pero aún no en el Caribe. El portaaviones estaba en el Atlántico medio el jueves, dijo un funcionario de defensa que informó bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar al respecto.

Clark dijo que enviar el Ford a Sudamérica tendría un impacto mínimo en los costos y la preparación a corto plazo porque aún le queda un mes o dos en su programa regular de despliegue.

Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que Estados Unidos no puede tener al Ford "merodeando por el Caribe" por mucho tiempo. Es un activo militar tan poderoso que podría ser necesario en otro lugar, como Oriente Medio.

"Es una situación de usarlo o perderlo", dijo.