Posible error en acusación del Departamento de Justicia en caso legal de James Comey

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — El proceso legal del exdirector del FBI James Comey enfrentó otro obstáculo el miércoles, cuando el Departamento de Justicia reconoció una posible falla en la forma en que se presentó el caso ante un jurado investigador federal para la acusación.

La admisión del error podría poner aún más en peligro un proceso con una alta carga política y que ya está sujeto a múltiples impugnaciones y demandas de desestimación. Tal admisión surgió durante una audiencia en la que los abogados de Comey pidieron al juez federal de distrito Michael Nachmanoff que desestimara el caso, alegando que el gobierno actuaba con un ánimo vengativo. Sigue pendiente una impugnación contra Lindsey Halligan, la fiscal inexperta y nombrada apresuradamente que obtuvo la acusación.

La revelación de que no todos los miembros del jurado revisaron una copia de la acusación final del caso es el más reciente indicio de la aparentemente desarticulada persecución de cargos penales contra Comey por parte del Departamento de Justicia. El exdirector del FBI fue despedido por el presidente Donald Trump en mayo de 2017 mientras supervisaba una investigación de la agencia sobre posibles vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Trump en 2016. Ambos se han enfrentado públicamente desde entonces, y el mandatario ha descrito a Comey como "un cobarde débil y mentiroso" y ha pedido su enjuiciamiento.

Las preocupaciones sobre el proceso legal surgieron a principios de la semana, cuando un juez diferente en el caso planteó preguntas sobre lo que, en su opinión, eran "profundos errores investigativos", como tergiversaciones de la ley y una posible violación del privilegio abogado-cliente.

Inicialmente, Halligan pidió al jurado investigador que devolviera una acusación de tres cargos contra Comey. Pero cuando los miembros del jurado rechazaron uno de los cargos propuestos, Halligan obtuvo una segunda acusación de dos cargos donde se acusaba a Comey de hacer una declaración falsa y obstruir al Congreso. Comey se ha declarado inocente y ha negado cualquier delito. Los cargos se relacionan con un testimonio bajo juramento sobre si Comey había autorizado a un colega del FBI que actuara como fuente anónima ante los medios de comunicación.

En un fallo emitido el lunes, el juez magistrado federal William Fitzpatrick, que también maneja partes del caso, dijo que había revisado una transcripción de los procedimientos del jurado investigador y tenía dudas sobre si el jurado completo había revisado la acusación final de dos cargos que se presentó.

El tema surgió nuevamente el miércoles cuando Nachmanoff, el juez del juicio, presionó al Departamento de Justicia sobre las preocupaciones de Fitzpatrick. Después de conferenciar en privado con Halligan, Tyler Lemons, un fiscal en el caso, reconoció que la acusación revisada no se mostró a todos los miembros del jurado investigador.

"No estuve allí, pero es lo que yo sé, su señoría", dijo Lemons al juez.

Nachmanoff llamó a Halligan al estrado y le preguntó quién estaba en la sala del tribunal cuando se presentó la acusación final a un magistrado. Ella dijo que solo estaban allí dos miembros del jurado investigador, incluido el presidente.

El abogado de Comey, Michael Dreeben, dijo que el hecho de que el gobierno no haya presentado la acusación final al jurado completo es motivo para desestimar el caso. También argumentó que el plazo de prescripción para los delitos imputados ha expirado en ausencia de una acusación válida.

"Eso equivaldría a una barrera para continuar el proceso en este caso", dijo Dreeben.

Nachmanoff no emitió una decisión inmediata, diciendo que "los temas son demasiado importantes y complejos" para que él decida desde el estrado.

Dreeben argumentó por separado que el enjuiciamiento fue indebidamente vengativo y se basaba en la búsqueda de retribución de Trump, circunstancias que requieren una desestimación.

"El uso del Departamento de Justicia por parte del presidente para llevar a cabo un enjuiciamiento penal contra un crítico abierto y prominente con el fin de castigar y disuadir a aquellos que hablen en su contra viola la Constitución", dijo Dreeben.

Las mociones que alegan un enjuiciamiento vengativo no suelen tener éxito.

Trump amplificó su exigencia de un enjuiciamiento de Comey con una publicación hecha en septiembre en redes sociales en la que se quejaba ante la secretaria de Justicia, Pam Bondi, sobre la falta de acción contra sus oponentes políticos. "No podemos retrasarnos más, está matando nuestra reputación", escribió Trump, agregando que "¡¡¡SE DEBE HACER JUSTICIA AHORA!!!"

"Si esto no es una orden para enjuiciar", dijo Dreeben en la corte, "realmente no sabría decir qué es".

La noche de su publicación, Trump dijo que nombraría a Halligan, una asistente de la Casa Blanca sin experiencia previa en enjuiciamientos, como la principal fiscal federal de Virginia, de manera interina. Ella reemplazó a la fiscal general de Nueva York Letitia James, una fiscal veterana que, en los hechos, fue obligada a dejar el cargo después de no acusar a Comey ni a otro enemigo de Trump.

Halligan obtuvo una acusación contra Comey días después, cuando el plazo de prescripción del caso estaba a punto de expirar.

"Ella hizo lo que se le dijo que hiciera", dijo Dreeben en la corte.

Los presidentes, dijo, tienen otras herramientas a su disposición para castigar a los críticos, pero usar todo el peso del Departamento de Justicia es inadmisible.

"El gobierno no puede usar el poder de los procesos penales para intentar silenciar a un crítico en violación de la Primera Enmienda", dijo.

Lemons, el fiscal del Departamento de Justicia, dijo que Comey fue acusado por un jurado investigador "debidamente constituido" porque violó la ley, no porque Trump lo ordenara.

"El acusado no está siendo juzgado por nada de lo que dijo sobre el presidente", dijo Lemons.

Lemons dijo que nadie le ordenó a Halligan que enjuiciara a Comey o que buscara su acusación.

"Fue su decisión y solo su decisión", agregó.

Pero Nachmanoff, el juez, señaló que el mandatario nombró a Halligan como fiscal federal interina el 22 de septiembre, tres días antes de que ella presentara el caso contra Comey al jurado investigador.

"¿Qué evaluación independiente podría haber hecho en ese período de tiempo?" preguntó a Lemons.