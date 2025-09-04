Postergan festival 'El Grito' en Chicago por temor a redadas
Comunicado oficial sobre la postergación de 'El Grito Chicago' en Grant Park
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los organizadores de "El Grito" en Chicago anunciaron la postergación del festival y la ceremonia cívica que estaban programados para el 13 y 14 de septiembre en Grant Park por motivos de seguridad.
En un comunicado informaron que "fue una decisión dolorosa, pero celebrar 'El Grito Chicago' en este momento pone en juego la seguridad de nuestra comunidad, y ese es un riesgo que no estamos dispuestos a correr".
La medida fue tomada tras la recomendación de funcionarios del Estado de Illinois y de la Ciudad de Chicago, debido a la posible actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un eventual despliegue de la Guardia Nacional.
Los boletos adquiridos serán reembolsados en su totalidad, a través del sitio web oficial o TicketSignup, utilizando el método de pago original, dentro de un periodo de 7 a 15 días hábiles.
Dieron un mensaje a los vendedores, artistas y grupos comunitarios, a los que les reconocieron que son "el sabor que hace que 'El Grito Chicago' sea tan especial".
"A todos nuestros patrocinadores y contratistas que nos ayudaron a construir este festival: ustedes son la base que hace posible 'El Grito Chicago'. Para nuestra comunidad: ustedes son el alma de esta celebración. Su pasión, resiliencia y orgullo hacen de El Grito Chicago algo más que un festival; una tradición viva", mencionaron.
Concluyeron que "nos entristece la pérdida de la oportunidad de promover una visión de dignidad, fortaleza y pertenencia en un momento tan necesario. Aunque no podamos reunirnos en Grant Park este mes, los animamos a celebrar el Día de la Independencia de México de forma segura, respetuosa y responsable, y a apoyar a los negocios mexicoamericanos de la ciudad".
