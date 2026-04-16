Preparan guerra económica de EU contra Irán

WASHINGTON.- Si Estados Unidos e Irán no logran pronto un acuerdo para poner fin a la guerra o prorrogar el alto el fuego que vence la próxima semana, el gobierno de Trump ya prepara el terreno para reorientar su campaña bélica hacia un esfuerzo más centrado en la economía, destinado a asfixiar a Teherán hasta someterlo en lugar de depender únicamente de las bombas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles a los medios de comunicación, en una sesión informativa en la Casa Blanca, que Estados Unidos planea intensificar la presión económica sobre Irán, y señaló que las nuevas medidas serán el "equivalente financiero" de una campaña de bombardeos.

La amenaza de sanciones económicas secundarias contra países que hagan negocios con personas, empresas y barcos bajo control iraní —incluidos aliados como los Emiratos Árabes Unidos y competidores como China— representa una escalada con respecto a las sanciones que Estados Unidos ya aplica.

Bessent afirmó que el gobierno ha "dicho a las empresas, hemos dicho a los países que, si compran petróleo iraní, que, si el dinero iraní está en sus bancos, ahora estamos dispuestos a aplicar sanciones secundarias, lo cual es una medida muy severa. Y los iraníes deben saber que esto va a ser el equivalente financiero de lo que vimos en las actividades cinéticas".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Departamento del Tesoro advierte a China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán

La advertencia se produce un día después de que el Departamento del Tesoro enviará una carta a instituciones financieras en China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán, amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán, y acusando a esos países de permitir que actividades ilícitas iraníes fluyan a través de sus instituciones financieras.

Esto forma parte de un manual económico que el presidente Donald Trump aún puede utilizar para presionar a Irán y lograr que acepte las propuestas de EU para limitar sus ambiciones nucleares, dijo una persona familiarizada con el pensamiento del gobierno. La persona habló bajo condición de anonimato.