Presentan en cumbre de turismo reporte sobre "huella climática"

RIAD, Arabia Saudita, noviembre (EL UNIVERSAL).- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) presentó este martes, por primera vez, un reporte sobre la "huella climática" de la industria turística global.

Durante el primer día de la Cumbre global del WTTC, que se realiza entre martes y miércoles en Arabia Saudita, Julia Simpson, presidenta y CEO del Consejo, subrayó que se trata de la primera vez que se puede reportar y rastrear el impacto que la industria turística y de viajes tiene en el medio ambiente.

La investigación se basa en datos de la Universidad de Oxford y ha sido financiada por el gobierno saudita.

Estimaciones previas indicaban que el sector turístico y de viajes era responsable de hasta 11% de las emisiones de efecto invernadero, pero el reporte del WTTC revela que en 2019, 8.1% de las emisiones globales vinieron de la industria turística.

Las emisiones, detalla el reporte, han bajado desde 2010 como resultado de los avances tecnológicos y las medidas para eficientar el uso de energía aplicadas por las industrias. En promedio, indica el informe, entre 2010 y 2019 el PIB del sector turístico y de viajes creció una media de 4.3%, mientras su huella ambiental aumentó 2.4%.

"Son datos", subrayó Simpson, que "nos permiten saber dónde estamos, dónde estuvimos y dónde podríamos estar en el futuro".

Este informe será presentado cada año, de manera que la industria pueda seguir los avances y ver en qué áreas se puede mejorar. Los datos, añadió la presidenta del WTTC, serán compartidos también con gobiernos. "La industria no puede lograr reducir las emisiones sin la ayuda de los gobiernos", manifestó en conferencia de prensa. En materia climática, agregó, no hay opción. "Hay que actuar agresivamente".

Durante esta primera jornada de la cumbre, el exsecretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, advirtió sobre la creciente incertidumbre que rodea al mundo, con una pandemia que sigue impactando a las economías, las sociedades, y una "agresión ilegal" de Rusia en Ucrania que convierte el momento actual en "uno de los más peligrosos en décadas".

"Nuestro planeta está en llamas", dijo durante su intervención. Y en momentos en que cumplir las metas climáticas para evitar que el planeta se vuelva inhabitable, el funcionario se mostró pesimista. "Me temo que es casi imposible lograr las metas climáticas para 2030", que era el objetivo. Algunos países podrían lograrlo para 2050. Otros, ni siquiera entonces. El exsecretario General de la ONU lanzó un llamado a los Estados a "elevar sus ambiciones políticas".

En el mismo panel, la mexicana Patricia Espinosa, exsecretaria de Relaciones Exteriores y exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, dijo que la humanidad vive un "momento crítico". No "podemos seguir como si nada", advirtió. "Se necesitan liderazgo, multilateralismo, cambiar la idea de que lo que pasa más allá de nuestras fronteras no nos afecta".