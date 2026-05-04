Presente la justicia para el periodista Mardonio de Jesús Mejía
Mejía, dueño de Sonora Stéreo, tenía 66 años y ejercía el periodismo desde hace casi 30 años.
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BOGOTÁ, Colombia., mayo 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Lajusticia colombianacondenó a 43 años y 6 meses de prisión a
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Ledinwint Yesith Díaz por el asesinato del periodista Mardonio de Jesús Mejía, perpetrado el 24 de enero de 2024, en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre (norte).
Díaz, en compañía de otro hombre, llegó en motocicleta a la casa de Mejía y ahí lo asesinó, huyó del lugar del crimen pero poco después fue detenido, luego de quedar en imágenes en una cámara de vigilancia.
Las razones de la muerte del periodista aún se desconocen, apuntan a varias hipótesis que van desde problemas personales hasta la venganza de políticos regionales, pero nada ha sido hasta ahora confirmado, de acuerdo a las indagaciones hechas por organizaciones defensoras de los derechos de los reporteros en el país.
Mejía era el propietario de la emisora comunitaria "Sonora Stéreo", tenía 66 años al momento del crimen y había ejercido el periodismo desde aproximadamente cerca de tres décadas como corresponsal de medios de prensa regionales, además de dedicarse a negocios particulares, que nada tenían que ver con su pasión.
Tras la decisión del juez de la causa, Díaz fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, detalló hoy la Fiscalía.
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