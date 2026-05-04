Presente la justicia para el periodista Mardonio de Jesús Mejía

BOGOTÁ, Colombia., mayo 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La

a 43 años y 6 meses de prisión a

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por el asesinato del periodista, perpetrado el 24 de enero de 2024, en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre (norte)., en compañía de otro hombre, llegó en motocicleta a la casa de Mejía y ahí lo, huyó del lugar del crimen pero poco después fue detenido, luego de quedar en imágenes en unaLas razones de la muerte del periodista aún se desconocen, apuntan a variasque van desde problemas personales hasta la venganza de políticos regionales, pero nada ha sido hasta ahora confirmado, de acuerdo a las indagaciones hechas porde los derechos de los reporteros en el país.Mejía era el propietario de la"Sonora Stéreo", tenía 66 años al momento del crimen y había ejercido eldesde aproximadamente cerca de tres décadas como corresponsal de medios de prensa regionales, además de dedicarse a negocios particulares, que nada tenían que ver con su pasión.Tras la decisión del juez de la causa,fuepor los delitos dey fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, detalló hoy la