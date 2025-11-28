Presidente argentino Javier Milei no asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei no acudirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington en medio de crecientes tensiones con la dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino.

La decisión de Milei fue confirmada por su jefe de gabinete, Manuel Adorni, en un mensaje publicado el jueves en la red social X: "El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington", escribió Adorni.

No se brindó una explicación sobre lo que motivó que Milei no viaje a Estados Unidos para presenciar el sorteo que se efectuará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

En el sorteo se definirán los grupos de la primera fase del torneo que se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina es la campeona defensora

Milei hubiera coincidido en Washington con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien mantiene un enfrentamiento por su negativa a autorizar el ingreso de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino, en el cual los clubes se rigen bajo la modalidad de asociaciones civiles sin fines de lucro.

Apenas asumió en 2023, Milei firmó un decreto que autorizaba a los clubes a convertirse en SAD. Sin embargo, la AFA recurrió a la justicia y dejó sin efecto la medida presidencial.

Esta misma semana, Milei aprovechó la visita del canciller israelí Gideon Sa´ar para tomar partido a favor de Estudiantes de La Plata, club que se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la conducción de la AFA. Milei recibió a Sa´ar en su despacho luciendo la camiseta de Estudiantes apoyada sobre el sillón presidencial.

El mandatario expresó abiertamente su apoyo al club platense en la pulseada que mantiene contra la AFA por negarse a reconocer a Rosario Central como flamante campeón de la Liga 2025, un título que la entidad concibió recién la semana pasada para reconocer al club que más puntos suma durante el año.

Estudiantes, presidido por el exfutbolista Juan Sebastián Verón, fue el único equipo que alzó la voz para rechazar la controvertida decisión y denunció que la medida no se sometió a votación, como determinan los reglamentos.

Posteriormente, los jugadores de Estudiantes le dieron las espaldas al flamante campeón en el tradicional pasillo cuando se enfrentaron el domingo por los octavos de final de la liga, un gesto sin antecedentes en el fútbol argentino. El Pincha finalmente se impuso 1-0 y se clasificó a los cuartos de final.

La AFA castigó a los 11 titulares de Estudiantes que participaron en el desagravio con dos partidos de suspensión, castigo que deberán cumplir en el torneo Apertura 2026. También impuso una suspensión de seis. Además, Verón quedó inhabilitado por seis meses para ejercer cualquier actividad futbolística.