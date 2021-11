Presidente Piñera pide "moderación" y "no polarizar" la segunda vuelta en Chile

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- El presidente saliente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, pidió este domingo "moderación" y "no polarización" en el balotaje presidencial que se disputarán la ultraderecha y la izquierda el próximo 19 de diciembre tras los comicios de hoy.

"Quiero pedirles desde el fondo del alma que busquen los caminos de la paz y no de la violencia; de la unidad y no de la división (...) de la responsabilidad y no del populismo, de la moderación y no de la polarización", expresó el mandatario desde La Moneda, sede de Gobierno.

Con más del 80 % de las mesas escrutadas de los comicios de este domingo, el ultraderechista José Antonio Kast y el diputado de izquierdas Gabriel Boric se batirán en la segunda vuelta tras lograr el 28,1 % y el 25,3 % de los votos, respectivamente, quedando fuera el candidato oficialista, Sebastián Sichel.