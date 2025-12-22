Presidente Zelenskyy destaca avances en propuestas de acuerdo de paz Ucrania-Rusia

KIEV, Ucrania (AP) — Los borradores iniciales de las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia cumplen con muchas de las demandas de Kiev, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el lunes, aunque sugirió que es poco probable que ninguna de las partes en la guerra de casi cuatro años obtenga todo lo que desea en las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

"En general, parece bastante sólido en esta etapa", dijo el líder ucraniano sobre las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses que están tratando de guiar a los países vecinos hacia compromisos.

"Hay algunas cosas para las que probablemente no estamos listos, y estoy seguro de que hay cosas para las que los rusos tampoco están listos", dijo Zelenskyy a los periodistas en Kiev.

El presidente estadounidense Donald Trump ha estado presionando durante meses por un acuerdo de paz. Sin embargo, las negociaciones se han topado con demandas fuertemente conflictivas de Moscú y Kiev. Pero el enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el domingo que sostuvo conversaciones "productivas y constructivas" en Florida con representantes ucranianos y europeos.

Zelenskyy dijo que "casi el 90%" de las demandas de Ucrania se han incorporado en los borradores de los acuerdos.

La columna vertebral del acuerdo propuesto es un plan de 20 puntos, señaló. También hay un documento marco sobre garantías de seguridad entre Kiev, países europeos y Washington, así como un documento separado sobre garantías de seguridad bilaterales otorgadas por Estados Unidos a Ucrania.

Zelenskyy mencionó varios puntos clave, como que el ejército ucraniano permanezca en un nivel de tiempo de paz de 800.000; la membresía en la Unión Europea; y fuerzas europeas, bajo el liderazgo de Francia y el Reino Unido y con un "respaldo" de Washington, asegurando "la seguridad de Ucrania en el aire, en tierra y en el mar".

"Algunos países clave proporcionarán presencia en estos dominios; otros contribuirán a la seguridad energética, finanzas, refugios antiaéreos, y así sucesivamente", añadió el presidente ucraniano.

Ucrania está argumentando que el documento bilateral con Estados Unidos debería ser revisado por el Congreso estadounidense, y mantener algunos detalles y anexos clasificados, dijo Zelenskyy.

El equipo estadounidense está ahora en conversaciones con enviados rusos, y Washington ha pedido que no se divulguen detalles, agregó.

Las fuerzas ucranianas bombardearon una terminal de petróleo, un oleoducto, dos cazas a reacción estacionados y dos barcos en una serie de ataques en suelo ruso, dijeron funcionarios el lunes.

Los ataques son parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo detrás de la línea del frente, donde las tropas ucranianas, en inferioridad numérica, se esfuerzan por contener al ejército ruso después de casi cuatro años de guerra.

Los ataques también buscan socavar el intento del presidente Vladímir Putin de mostrar que Rusia está negociando desde una posición de fuerza militar en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que aún no han logrado un avance en puntos clave.

El asesinato de un general ruso con un coche bomba en Moscú el lunes -los investigadores sospechan que Ucrania estuvo detrás-, podría ser otro ejemplo de que Kiev elige objetivos sorpresa.

Partisanos ucranianos incendiaron dos cazas a reacción rusos en una operación el domingo por la noche en una base cerca de Lipetsk, una ciudad en el oeste de Rusia, según la inteligencia militar de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo solo que sus fuerzas derribaron 41 drones ucranianos durante la noche, tres de ellos sobre la región de Krasnodar.

Mientras tanto, las fuerzas rusas continuaron apuntando al sector energético de Ucrania, con el objetivo de privar a los civiles de calefacción y agua corriente durante el gélido invierno. Rusia ha intentado dejar sin energía a Ucrania a lo largo de la guerra. Kiev dice que esta táctica busca convertir el invierno en arma.

La infraestructura energética en cinco regiones fue atacada durante la noche, dijo el Ministerio de Energía de Ucrania.

Rusia atacó a Ucrania con 86 drones durante la noche, dijo la fuerza aérea de Ucrania. Las fuerzas ucranianas frenaron 58 de ellos, afirmó.