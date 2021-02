Primer ministro pide respetar toque de queda en Países Bajos pese a decisión judicial

LA HAYA, Países Bajos (EFE).- El primer ministro saliente, Mark Rutte, instó este martes a los neerlandeses a respetar el toque de queda para evitar "un grave impacto en la lucha contra el coronavirus", aunque no consiga paralizar esta tarde en los tribunales la sentencia de hoy que le exige la suspensión inmediata de la restricción por basarse en una ley de emergencia sin cumplir las condiciones.



En una rueda de prensa en La Haya, Rutte advirtió de que la suspensión de la restricción "tendría de inmediato un grave impacto en la lucha contra el coronavirus" y consideró que "el hecho de que el toque de queda no se haya apoyado en la base legal correcta en ese momento, no significa que no sea necesario" para mantener "el virus bajo control".

El Gobierno neerlandés tratará de impugnar esta tarde la decisión judicial que exige levantar "de inmediato" el toque de queda, al considerarlo una violación de "gran alcance" de las libertades ciudadanas y de su privacidad, y que se aplicó a través de una ley de emergencia sin que se dieran las condiciones necesarias para ello.

Incluso de no lograr suspender la sentencia en el proceso de urgencia hoy, Rutte pide a los ciudadanos que se adhieran igualmente al toque de queda hasta que haya claridad sobre la base legal, e insistió en que esta restricción "no es un fin en sí mismo", sino un "medio" para combatir el coronavirus y detener la tercera ola de contagios.

El ministro saliente de Justicia, Ferdinand Grapperhaus, consideró la ley de emergencia como "superflua" y mostró su esperanza en que el recurso de urgencia que va a presentar el Gobierno sea suficiente para poder mantener la restricción en los próximos días, aunque anunció que el Ejecutivo elaborará una ley urgentemente para hacer cumplir la medida.

"No apelamos por una cuestión de debate legal interesante, sino porque realmente creemos que la medida es necesaria", agregó el ministro en funciones, que subrayó que esta restricción tiene "necesidad y proporcionalidad" y que se aplica porque la pandemia "está costando muchas vidas".

Rutte, que consideró la sentencia como "decepcionante", recordó que el Gobierno en funciones está "muy preocupado por la cepa británica" y subrayó que esta restricción se introdujo el pasado 23 de enero "para evitar que el número de contagios vuelva a aumentar a causa de esta variante", por lo que "realmente necesitamos el toque de queda", subrayó.

La introducción de esta limitación dio lugar a finales de enero a fuertes disturbios y protestas contra la que es la primera restricción a la movilidad que aplica el Gobierno neerlandés en toda la pandemia, lo que llevó a fuertes enfrentamientos entre la policía y grupos de jóvenes contrarios a la medida en diferentes ciudades.