Primeros resultados del caucus de Iowa dan ventaja a Sanders y Buttigieg; Biden se queda atrás

El exalcalde Pete Buttigieg y el senador Bernie Sanders están a la cabeza en el resultado parcial de los caucus (primarias) del lunes en Iowa, con el 62 % de las circunscripciones escrutadas, según los datos publicados este martes por el Partido Demócrata de ese estado.



Buttigieg acumula el 27 % de los delegados que se repartirán en Iowa, seguido de Sanders, con el 25 %; la senadora Elizabeth Warren, con el 18 %; el exvicepresidente Joe Biden, con el 16 %, y la senadora Amy Klobuchar, con el 13 %, indican las estadísticas oficiales convertidas en porcentajes por varios medios de comunicación.



Aunque son los delegados lo que cuenta para avanzar hacia la candidatura demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, si se mide el voto popular, es Sanders quien lidera la contienda con 28.220 sufragios; seguido de Buttigieg (27.030), Warren (22.254) y Biden (14.176).



"Ya conocemos los resultados de la mayoría de circunscripciones, y muestran a nuestra campaña en primer lugar", celebró Buttigieg, exalcalde de South Bend (Indiana), durante un mitin de campaña en Laconia, en Nuevo Hampshire, que la semana que viene se convertirá en el segundo estado en votar.



Buttigieg, que a sus 38 años es el precandidato demócrata más joven y el primer aspirante presidencial serio que es abiertamente gay, se impuso en muchos de los condados rurales de Iowa, donde la población es más moderada, según un mapa elaborado por el diario The New York Times.



Mientras, Sanders va ganando en el condado donde se encuentra la capital de Iowa, Des Moines, así como en algunos donde se concentra una mayor población latina.



El recuento preliminar se publicó 21 horas después del comienzo de los caucus de Iowa, que quedaron inesperadamente marcados por el caos y la incertidumbre cuando el Partido Demócrata estatal anunció que no podía informar de los resultados durante la noche electoral.



Un "error de código" en una nueva aplicación móvil que el partido estatal empleó para completar el escrutinio de los caucus fue lo que causó el retraso en la publicación de los resultados, señaló la formación demócrata.



La revelación de que la empresa que desarrolló la aplicación, Shadow Inc, recibió dinero de las campañas de Buttigieg y Biden ha generado desconfianza en el resultado por parte de algunos demócratas, mientras otros pedían replantearse el formato rudimentario de los caucus.



Pese a que el Partido Demócrata no publicó ningún resultado la noche del lunes, Buttigieg ya insinuó entonces que podía haber ganado, al anunciar en su discurso que Iowa "ha elegido un nuevo camino".



Sanders fue más prudente y dijo que, aunque los análisis de datos de su campaña eran positivos, no declararía victoria hasta tener los "resultados oficiales" completos.