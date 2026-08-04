Prioridad, la captura de Evo: gobierno boliviano

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LA PAZ, Bolivia.- El gobierno de Bolivia declaró como una "tarea prioritaria" la detención del expresidente Evo Morales y desautorizó al comandante nacional de la policía, quien más temprano dijo que no era una prioridad la aprehensión del dirigente indígena de 66 años acusado del supuesto abuso de una menor cuando era mandatario.

"Las resoluciones de autoridades jurisdiccionales son una obligación ineludible para todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley...la aprehensión del señor Evo Morales constituye una tarea prioritaria para el gobierno...ninguna persona se encuentra por encima de la ley", dijo el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

El general Mirko Sokol, jefe de la policía, había dejado en segundo plano la aprehensión de Morales en una entrevista con una televisora privada señalando que la policía tiene "18.000 órdenes pendientes", lo que le valió las críticas de políticos del oficialismo y la oposición.

El presidente Rodrigo Paz prometió la semana pasada que "Morales va a estar ante la justicia porque tiene que responder".

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El exmandatario vive atrincherado en su feudo cocalero del Chapare en el centro de Bolivia resistiendo una orden de arresto desde fines de 2024.