Profesora ayuda a inmigrantes a combatir el COVID-19 en EEUU

Cuando empezó la pandemia del coronavirus en Nueva York, la profesora Lucía Fuentes, del LaGuardia Community College, asignó a sus estudiantes de una clase de biología para alumnos avanzados que recabasen toda la información posible sobre el COVID-19.

El resultado de esta asignación fue un folleto multilingüe online basado en información avalada por revistas científicas, la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que resulta una herramienta invaluable para los inmigrantes de Estados Unidos y sus familias en el exterior.

"La ciencia es algo complejo. Tenemos que hacerla más accesible", declaró Fuentes. "Por ello pensé que sería algo bueno para los estudiantes y sería un buen aporte".

Nada frenó el proyecto, ni siquiera la muerte del esposo de Fuentes el 25 de marzo del 2020 debido a complicaciones asociadas con el COVID-19 ni su propia batalla contra el virus. En medio de su dolor, sigue dedicada a sus estudiantes y decidida a ayudar a que otros no se contagien.

"No iba a abandonar a mis estudiantes. Sabía que tendríamos que lidiar con cosas realmente horribles", manifestó. "Hablé con algunos de ellos después de completar el trabajo. Estaban muy agradecidos".

Ella también valoró el apoyo de sus alumnos.

"Me dieron fuerza", expresó. "Ellos me necesitaban allí y eso me dio aliento. Adoro a mis estudiantes".

Los folletos fueron impresos y distribuidos en su Guatemala natal y en Colombia. Su trabajo más reciente gira en torno a información sobre las vacunas contra el COVID.

Los mismos estudiantes ayudaron a traducir los folletos a sus lenguas natales, incluido el albanés, coreano y portugués.

El proyecto de Fuentes es producto de su propia experiencia. Escapó de Guatemala después de que su padre, Alberto Fuentes Mohr, un respetado líder político, economista y diplomático, fue secuestrado en 1970 y asesinado en 1979. Se exilió en Suiza sin hablar francés y sintió que se rezagaba en su clase porque no dominaba el idioma.

"Fue una experiencia reveladora en muchos sentidos, en lo que respecta a los retos y los cuestionamientos de los que tenemos la oportunidad de recibir una educación", comentó Fuentes.

Cuando empezó a enseñar en la universidad, vio que sus estudiantes enfrentaban dilemas similares.

"Comprendí que todo estaba relacionado con el idioma. Eran inteligentes, tenían conocimientos. (La única barrera) Era el lenguaje".

Rubén Felipe Pérez, estudiante colombiano de LaGuardia que aspira a seguir la carrera de medicina, describió a Fuentes como "un ser humano especial", un ejemplo que los ayuda a superar los distintos retos que enfrentan con su deseo velar por el bienestar de los demás.

"Superó todo ese dolor para entregarse a la comunidad", manifestó.