Protestan contra el nuevo ministro de Educación en Polonia

Activistas vestidos como guardias de seguridad se treparon hasta un balcón del Ministerio de Educación de Polonia el miércoles y colgaron una pancarta en protesta por el nombramiento del nuevo ministro, al que consideran un fundamentalista religioso y un peligro para la juventud y las universidades del país.

Muchos académicos en Polonia protestaron por el nombramiento de Przemyslaw Czarnek, quien ha dicho que las personas LGBT no son "personas normales", que las mujeres fueron creadas para tener hijos y apoya el castigo corporal.

La pancarta que colgaron dos activistas decía "Boicot a Czarnek. Homófobo. Xenófobo. Fundamentalista". Los guardias de seguridad lo quitaron rápidamente, antes de que el ministro llegara al trabajo, y un gran contingente de policías se presentó para interrogar a los dos activistas.

Los activistas vestían chalecos de seguridad y cascos de color naranja y usaron una escalera para subir al balcón y colgar la pancarta.

Uno de ellos, Rafal Suszek, un profesor adjunto de física en la Universidad de Varsovia, le dijo a un policía que lo interrogó después que creía que un hombre con las "opiniones atrasadas" como Czarnek no debería tener tal posición de autoridad.

Suszek agregó que Czarnek representa un "virus de odio" más peligroso que el coronavirus.

Más tarde, Suszek dijo a The Associated Press que él y su compañero activista fueron acusados de colgar pancartas ilegalmente y de no adherirse a las reglas de distanciamiento social.

Suszek es uno de los 2.700 profesores y otros académicos que firmaron una petición en la que prometen boicotear a Czarnek, miembro del partido conservador gobernante Derecho y Justicia, que fue juramentado esta semana por el presidente Andrzej Duda.

En su función, Czarnek supervisará el sistema de escuelas y universidades del país. Duda dijo que nombrar a Czarnek ayudaría a restablecer cierto equilibrio ideológico en la academia, que según él ha estado dominada por puntos de vista de izquierda.

Czarnek ha participado en manifestaciones organizadas por una organización de extrema derecha, el Campamento Nacional Radical, y muchos académicos lo ven como un extremista y fundamentalista religioso que corre el riesgo de dañar el sistema educativo de Polonia. Temen que su hostilidad hacia los homosexuales signifique que no actuará para proteger a las minorías sexuales jóvenes, que a veces sufren de depresión y acoso, y que podría buscar suprimir la investigación académica en áreas como los estudios de género.