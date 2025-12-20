logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Putin dice que logrará objetivos militares

Por AP

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Putin dice que logrará objetivos militares

Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin enfatizó el viernes que las tropas de Moscú avanzan en el campo de batalla en Ucrania y expresó su confianza en que el Kremlin lograría sus objetivos militares si Kiev no acepta las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

En su conferencia de prensa anual cuidadosamente orquestada que duró alrededor de cuatro horas y medios, Putin declaró que las fuerzas rusas han "tomado completamente la iniciativa estratégica" y lograrían más avances para fin de año.

En los primeros días del conflicto en 2022, las fuerzas de Ucrania frustraron un intento del ejército ruso, más grande y mejor equipado, de capturar Kiev, la capital. Pero la lucha pronto degeneró en batallas desgastantes, y las tropas de Moscú han logrado un avance lento pero constante a lo largo de los años. Putin frecuentemente alardea de este progreso, aunque no es el impulso de relámpago que muchos esperaban.

"Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, más rápido en algunas áreas o más lento en otras, pero el enemigo retrocede en todos los sectores", dijo Putin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos
Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

SLP

El Universal

La competencia deportiva Patriot Games es parte de la celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026.

Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein
Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein

Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein

SLP

SinEmbargo.mx

El gobierno de Estados Unidos integró varios paquetes de la información

México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU
México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU

México se une a programa global de agricultura sostenible de la ONU

SLP

El Universal

La FAO incluye a México en proyectos para fortalecer la sostenibilidad agrícola

Defensa de García Luna apela sentencia en EU
Defensa de García Luna apela sentencia en EU

Defensa de García Luna apela sentencia en EU

SLP

El Universal

Abogados argumentan irregularidades en el proceso judicial que lo llevó a 38 años de prisión