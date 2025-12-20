Putin dice que logrará objetivos militares

Moscú, Rusia.- El presidente ruso Vladímir Putin enfatizó el viernes que las tropas de Moscú avanzan en el campo de batalla en Ucrania y expresó su confianza en que el Kremlin lograría sus objetivos militares si Kiev no acepta las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

En su conferencia de prensa anual cuidadosamente orquestada que duró alrededor de cuatro horas y medios, Putin declaró que las fuerzas rusas han "tomado completamente la iniciativa estratégica" y lograrían más avances para fin de año.

En los primeros días del conflicto en 2022, las fuerzas de Ucrania frustraron un intento del ejército ruso, más grande y mejor equipado, de capturar Kiev, la capital. Pero la lucha pronto degeneró en batallas desgastantes, y las tropas de Moscú han logrado un avance lento pero constante a lo largo de los años. Putin frecuentemente alardea de este progreso, aunque no es el impulso de relámpago que muchos esperaban.

"Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, más rápido en algunas áreas o más lento en otras, pero el enemigo retrocede en todos los sectores", dijo Putin.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí